Задержание подозреваемого в убийстве Парубия: новые подробности от полиции с фото фигуранта

Момент задержания подозреваемого в убийстве Андрея Парубия / © Национальная полиция Украины

Дополнено новыми материалами

Глава Нацполиции Украины Иван Выгивский сообщил подробности о задержании подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия и показал фото фигуранта.

Об этом Выгивский сообщил на своей Facebook-странице.

Глава Нацполиции отметил, что подозреваемый в убийстве Парубия длительное время готовился к преступлению, следил, планировал и наконец нажал на курок. Правоохранителям понадобилось 36 часов, чтобы выйти на след злоумышленника и задержать его.

«30 августа во Франковском районе Львова он замаскировался под курьера и открыл огонь по политику прямо среди бела дня. Восемь выстрелов. Хладнокровная жестокость. Даже убедился, что жертва умерла. А потом пытался скрыть следы — переоделся, избавился от оружия, пытался скрываться в Хмельницкой области», — говорится в сообщении Выгивского.

Он акцентировал, что сбежать стрелку не удалось благодаря круглосуточной работе полицейских Львовщины и центрального аппарата Нацполиции Украины. Правоохранители также собрали необходимые доказательства.

Глава Нацполиции подчеркнул, что в убийстве Парубия есть российский след.

«Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть российский след. Перед законом будет отвечать каждый», — написал Выгивский.

Напомним, убийство Андрея Парубия произошло посреди дня 30 августа на улице академика Ефремова во Львове. Депутата застрелил неизвестный, одетый как курьер службы доставки Glovo.

Вечером 31 августа министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что правоохранители в Хмельницкой области задержали предполагаемого убийцу Парубия после того, как вышли на его след.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве Парубия и сообщил, что продолжаются необходимые следственные действия. Глава государства поручил правоохранителям предоставить общественности всю имеющуюся информацию по делу.