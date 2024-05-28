Задержание работниками ТЦК главреда "Экономической правды" Денкова: что говорят в военкомате

Одесский областной ТЦК и СП прокомментировал задержание главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова. В военкомате сообщили, что он долгое время не обновлял учетные данные, поэтому был объявлен в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба областного ТЦК и СП.

В военкомате добавили, что его задержали представители Государственной пограничной службы Украины в Одесской области.

"Указанные гражданином основания для перемещения транзитным участком с режимными ограничениями не были подтверждены документально, как и основания для несвоевременного обновления учетных данных. В отношении гражданина должностными лицами ГНСУ составлен админпротокол, мужчина доставлен в РТЦК и СП", — говорится в сообщении.

Из-за публичной огласки вопрос находится на контроле руководства Одесского областного ТЦК и СП.

"В соответствии с нормами действующего законодательства, военнообязанные должны обновить свои данные в районных ТЦК и СП. Действие закона распространяется на все соответствующие категории граждан", — напомнили в военкомате.

Как сообщалось ранее, накануне в СМИ стало известно о задержании сотрудниками ТЦК в Белгород-Днестровском Одесской области главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова. Родители подали заявление в полицию на розыск.

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