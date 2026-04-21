Задержание работников ТЦК в Одессе: в военкомате сделали официальное заявление

Задержание военных ТЦК и СП в Одессе 21 апреля / © скриншот с видео

После того, как в Одессе правоохранители задержали представителей районного ТЦК и СП, областное руководство официально подтвердило этот факт, заявило о нулевой толерантности к нарушениям закона и полном сотрудничестве со следствием.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Одесского областного ТЦК и СП.

В ведомстве заверили, что руководство Одесского областного ТЦК обеспечивает полное сотрудничество с правоохранителями для установления всех обстоятельств инцидента.

«Наша позиция остается неизменной: мы заинтересованы в полной прозрачности и объективном расследовании«, — подчеркивается в заявлении.

В ТЦК добавили, что любые нарушения закона среди военнослужащих недопустимы, а очищение структуры от лиц, которые дискредитируют службу, остается одним из ключевых приоритетов.

Кроме того, общественность и медиа призывают не делать преждевременных выводов и не распространять непроверенную информацию. Дополнительные разъяснения обещают предоставить после уточнения официальных данных.

Сейчас Одесский областной ТЦК продолжает работать в штатном режиме.

В Одессе СБУ задержала работников ТЦК — что известно

Напомним, в Одессе 21 апреля СБУ задержала военнослужащих одного из районных ТЦК и СП, что сопровождалось стрельбой. В областном ТЦК в комментарии для ТСН.ua подтвердили факт задержания своих сотрудников, отметив, что на место выехало руководство для выяснения обстоятельств. В полиции ситуацию пока комментируют сдержанно, обещая предоставить детали позже.