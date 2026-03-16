Задержание сотрудника НАБУ на блокпосту возле Сум: новые детали инцидента

НАБУ

Реклама

Стслы известны новые детали инцидента с задержанием сотрудника НАБУ на блокпосте у въезда в Сумы. Его отпустили.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ «Общественном».

«Сотрудника НАБУ, задержанного вчера вечером, отпустили. Спасибо всем, кто поддержал и помог привлечь внимание к ситуации», — говорится в заявлении ведомства.

Реклама

Задержание должностного лица НАБУ возле Сум — что известно

Напомним, что инцидент произошел 15 марта. Так, сотрудника НАБУ остановили на блокпосте при исполнении служебных обязанностей в рамках официального расследования. Он был задержан. Причиной было то, что родители сотрудника проживают на временно оккупированной территории. В то же время в бюро напомнили: перед назначением он прошел все необходимые проверки, включая полиграфа, во время которого проверяли возможные связи с представителями РФ или коллаборационными структурами. "Такие действия препятствуют НАБУ документировать преступления и выполнять служебные обязанности в рамках уголовного производства", - добавили в ведомстве.

Впоследствии свой комментарий предоставил СБУ. "В условиях полномасштабного вторжения сотрудники Службы безопасности Украины круглосуточно обеспечивают контрразведывательный режим на блокпостах в прифронтовых регионах нашего государства", - заявили в ведомстве. По данным Службы, мужчина «имел признаки, которые нуждались в дополнительной проверке».