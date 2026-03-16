Задержание сотрудника НАБУ в Сумах: СБУ дала свой комментарий

В Службе безопасности Украины объяснили обстоятельства задержания работника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на блокпосте у въезда в Сумы.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, в прифронтовых регионах действует усиленный контрразведывательный режим, а проверки граждан на блокпостах проводятся круглосуточно.

"В условиях полномасштабного вторжения сотрудники Службы безопасности Украины круглосуточно обеспечивают контрразведывательный режим на блокпостах в прифронтовых регионах нашего государства", - заявили в ведомстве.

В СБУ отметили, что на одном из блокпостов при въезде в Сумы был обнаружен мужчина, который имел признаки, нуждавшиеся в дополнительной проверке.

По данным службы, мужчина является выходцем из временно оккупированных территорий, не назвал место своей работы и для подтверждения личности показал только страницу в приложении «Дія».

Кроме того, при анализе контактов в его телефоне якобы был обнаружен ряд российских номеров.

«Действуя в соответствии с четкими инструкциями и алгоритмами для подобных случаев, сотрудники СБУ инициировали усиленную проверку указанного мужчины», — отметили в спецслужбе.

В СБУ подчеркнули, что действовали исключительно в рамках действующего законодательства и в соответствии с процедурами безопасности.

«Любые манипуляции по этому поводу недопустимы», — добавили в ведомстве.

Что известно об инциденте

Ранее в НАБУ сообщили, что на блокпосте у въезда в Сумы сотрудники СБУ задержали детектива бюро, находившегося в городе в служебной командировке.

«Только что на блокпоста у въезда в г. Суму сотрудниками СБУ был безосновательно задержан сотрудник НАБУ», — заявили в бюро.

По данным НАБУ, детектив прибыл в Сумы в рамках официального уголовного производства. В ведомстве также предполагалось, что причиной проверки могло стать то, что родители сотрудника проживают на временно оккупированной территории.