- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 106
- Время на прочтение
- 2 мин
Задержание сотрудника НАБУ в Сумах: СБУ дала свой комментарий
В ведомстве заявили, что действовали в соответствии с контрразведывательными процедурами в прифронтовом регионе.
В Службе безопасности Украины объяснили обстоятельства задержания работника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на блокпосте у въезда в Сумы.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, в прифронтовых регионах действует усиленный контрразведывательный режим, а проверки граждан на блокпостах проводятся круглосуточно.
"В условиях полномасштабного вторжения сотрудники Службы безопасности Украины круглосуточно обеспечивают контрразведывательный режим на блокпостах в прифронтовых регионах нашего государства", - заявили в ведомстве.
В СБУ отметили, что на одном из блокпостов при въезде в Сумы был обнаружен мужчина, который имел признаки, нуждавшиеся в дополнительной проверке.
По данным службы, мужчина является выходцем из временно оккупированных территорий, не назвал место своей работы и для подтверждения личности показал только страницу в приложении «Дія».
Кроме того, при анализе контактов в его телефоне якобы был обнаружен ряд российских номеров.
«Действуя в соответствии с четкими инструкциями и алгоритмами для подобных случаев, сотрудники СБУ инициировали усиленную проверку указанного мужчины», — отметили в спецслужбе.
В СБУ подчеркнули, что действовали исключительно в рамках действующего законодательства и в соответствии с процедурами безопасности.
«Любые манипуляции по этому поводу недопустимы», — добавили в ведомстве.
Что известно об инциденте
Ранее в НАБУ сообщили, что на блокпосте у въезда в Сумы сотрудники СБУ задержали детектива бюро, находившегося в городе в служебной командировке.
«Только что на блокпоста у въезда в г. Суму сотрудниками СБУ был безосновательно задержан сотрудник НАБУ», — заявили в бюро.
По данным НАБУ, детектив прибыл в Сумы в рамках официального уголовного производства. В ведомстве также предполагалось, что причиной проверки могло стать то, что родители сотрудника проживают на временно оккупированной территории.