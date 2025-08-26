Задержание уклонистов на границе с Беларусью: зафиксировано рекордное количество попыток бегства в 2025 году

Граница с Беларусью

В 2025 году на украинско-белорусской границе было задержано 911 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это вдвое больше, чем за прошедшие три года полномасштабного вторжения России: в 2024 году их было 336, в 2023 году — 26, а в 2022 году — 61.

Такие цифры привели в Государственной пограничной службе Украины по запросу «Следства.Инфо».

Больше всего желающих пересечь границу с союзницей России — Беларусью — пограничники задержали в Ровенской области. За время открытой войны их было 531 человек.

Еще 484 мужчины были задержаны на Житомирщине, 281 — на Волыни и 38 — на Киевщине. Причем Волынь стала единственным регионом, из которого пытались попасть в Беларусь в первый год полномасштабной войны.

С 1 января по 1 августа 2025 года пересечь границу с Беларусью вне пунктов пропуска пытались по меньшей мере 911 мужчин — о таком количестве задержанных отчитываются пограничники. Это в два раза больше, чем за 2022, 2023 и 2024 годы вместе взятые. В частности, в 2022-м в Госпогранслужбе сообщают о 61 задержанном (все — на Волыни). В 2023 году нарушителей украинско-белорусской границы было 26 (24 на Волыни и двое в Ровенской области). Уже в 2024 году их количество значительно увеличилось — задержали 336 мужчин (164 в Ровенской, 112 в Житомирской, 58 на Волыни и 2 в Киевской).

Беларусь — государство-союзница России, которое с первых дней открытой войны до сих пор предоставляет свою территорию для размещения российских военных и запуска ракет. Недавно выяснилось, что белорусский завод «Маналит» производит и снабжает дефицитными конденсаторами для российских ракет. С началом полномасштабного вторжения прибыль предприятия возросла почти в шесть раз. Для изготовления конденсаторов используется европейское оборудование, однако под санкции ЕС и США этот завод все еще не попал.

Напомним, в Украине решают, как наказывать мужчин за невозвращение из-за границы.