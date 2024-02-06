Задержание уклонистов: юрист объяснил, кто и в каких случаях имеет на это право

У работников ТЦК и СП нет никаких полномочий для задержания граждан. Они могут только сообщить в полицию о неявке лица по повестке, и тогда правоохранители могут доставить этого человека в ТЦК для составления протокола.

Об этом рассказал ведущий юрисконсульт Nota Group Антон Маринич, сообщает "РБК-Украина".

Когда человек считается уклонистом

Юрист отметил, что в украинском законодательстве нет такого понятия как "уклонист". Фактически "уклонистом" может считаться военнообязанный, в отношении которого открыли уголовное производство. А само уголовное дело в отношении него заводится тогда, когда человек проигнорировал "боевую" повестку.

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Первую повестку чаще всего дают, чтобы военнообязанный пошел в ТЦК и уточнил свои данные. Там его могут направить на прохождение ВВК. И только в случае, если врачи сочли военнообязанного пригодным к службе, в ТЦК ему могут дать "боевую" повестку для прохождения военной службы. Маринич указал, что до всех этих шагов военнообязанного, который сам не появляется в ТЦК, нельзя называть уклонистом.

Имеют ли право ТЦК задерживать мужчин

Юрист рассказал, что работники ТЦК, которые периодически достаточно грубо задерживают военнообязанных и везут в военкоматы, не имеют права этого делать.

"Никаких полномочий у ТЦК для задержания нет. Они имеют свой алгоритм действий, если лицо не явилось по повестке. Они могут сообщить органам Национальной полиции, у них есть утвержденная форма сообщения, и тогда Нацполиция может доставить это лицо в ТЦК с целью составления протокола. Это привлечение за неявку. Поэтому все эти силовые задержания абсолютно незаконны", — пояснил Маринич.

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В каком случае могут задержать военнообязанного

В то же время, он проинформировал, что задержание военнообязанного возможно только в том случае, если он не явился в ТЦК уже по "боевой" повестке.

Если же мужчина проигнорировал первые несколько повесток и в ТЦК обратили на это внимание, военнообязанного ждет штраф за административное правонарушение. Как правило, речь идет о первых трех повестках, но на практике бывают разные случаи.

"Все надо доказывать. Мужчины же не стоят под ТЦК. Когда состоится следующее вручение – никто не знает. Возможно, кто-то прячется, кто-то уехал, возможно, есть основания для отсрочки, и эти данные нужно только актуализировать. Нет конкретных действий, все зависит от воли ТЦК. Если они видят, что есть уголовная ответственность, тогда — да. Недавно озвучивали такую ситуацию — человек 14 раз посещал ТЦК, дважды не посетил и его привлекли к уголовной ответственности", — рассказал юрист.

К слову, недавно в ТЦК Киева заявили, что не могут силой задерживать военнообязанных, потому что согласно законодательству таких полномочий у работников военкоматов нет.

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