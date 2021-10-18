Задержание украинца в Польше и изнасилование женщины в поезде в США. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Польше вблизи села Радзивиллув в гмине Пуща-Марянская задержали украинца, перевозившего 27 нелегальных мигрантов из Ирака. Читать дальше ->
- Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ из соображений безопасности приостановили работу на территории временно оккупированного Донецка. Читать дальше ->
- Посол Франции в Беларуси Николя де Лакост выехал из Минска по требованию белорусского правительства. Читать дальше ->
- В американском штате Пенсильвания в поезде близ Филадельфии изнасиловали женщину. Ни один пассажир не попытался помешать нападающему. Читать дальше ->
- В Индии по меньшей мере 25 человек погибли в результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями в штате Керала. Читать дальше ->