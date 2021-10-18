Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Задержание украинца в Польше и изнасилование женщины в поезде в США. Пять новостей, которые вы могли проспать

Задержание украинца в Польше и изнасилование женщины в поезде в США. Пять новостей, которые вы могли проспать

Фото: gov.pl

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В Польше вблизи села Радзивиллув в гмине Пуща-Марянская задержали украинца, перевозившего 27 нелегальных мигрантов из Ирака. Читать дальше ->
  • Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ из соображений безопасности приостановили работу на территории временно оккупированного Донецка. Читать дальше ->
  • Посол Франции в Беларуси Николя де Лакост выехал из Минска по требованию белорусского правительства. Читать дальше ->
  • В американском штате Пенсильвания в поезде близ Филадельфии изнасиловали женщину. Ни один пассажир не попытался помешать нападающему. Читать дальше ->
  • В Индии по меньшей мере 25 человек погибли в результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями в штате Керала. Читать дальше ->
Следующая публикация