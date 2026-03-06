Украина готовит ответный "удар" на действия Венгрии: Сибига сделал жесткое заявление

Андрей Сибига / © Associated Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал задержание семи украинских граждан в Будапеште захватом заложников и частью предвыборного шантажа со стороны Венгрии. Украина готовит дипломатический ответ и не исключает введение санкций.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в сети X.

По словам главы МИД, утренние заявления венгерских чиновников и обнародованный список требований Виктора Орбана к Украине прямо свидетельствуют о политической мотивированности действий Будапешта. Сибига сравнил такое поведение с тактикой террористов.

«Это то, что обычно происходит после захвата людей в заложники: выдвижение требований. Мы не будем терпеть такого государственного бандитизма», — подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что задержание украинцев является частью внутренней политической борьбы и предвыборной кампании в Венгрии, в которую официальный Будапешт пытается втянуть Украину. Киев требует от Венгрии немедленно прекратить использование украинских граждан в политических целях. Андрей Сибига заявил, что все ответственные за захваты и содержание людей будут привлечены к ответственности.

Украинская сторона оставляет за собой право на решительные шаги:

введение персональных или государственных санкций;

введение других ограничительных мер в ответ на действия Будапешта.

Министерство иностранных дел Украины планирует в ближайшее время собрать дипломатический корпус.

«Мы ожидаем решительной реакции от наших партнеров. Мы также соберем дипломатический корпус в МИД Украины, чтобы проинформировать его о неприемлемых действиях Венгрии, опровергнуть абсурдные обвинения и призвать к поддержке требования привлечения к ответственности», — резюмировал Сибига.

Задержание украинцев в Венгрии — что известно

Венгерские правоохранители без объяснения причин задержали два бронированных автомобиля украинского «Сбербанка». В инкассаторских машинах транспортировали груз особой ценности — десятки миллионов в иностранной валюте и значительное количество золотых слитков.

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал действия Венгрии «государственным терроризмом и рэкетом». Киев направил официальную ноту с требованием немедленного увольнения украинских граждан.

В Национальном банке Украины, ссылаясь на информацию Ощадбанка, подтвердили, что 5 марта два автомобиля инкассаторской службы были задержаны представителями правоохранительных органов Венгрии.

Венгерская Национальная налоговая и таможенная служба, комментируя захват инкассаторов из Украины, заявила, что задержание производилось «по подозрению в отмывании средств».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский с сарказмом отреагировал на задержание украинских инкассаторов в Венгрии.