Украина готовит ответный "удар" на действия Венгрии: Сибига сделал жесткое заявление
Сибига обвинил Венгрию в «государственном бандитизме» из-за задержания украинцев.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал задержание семи украинских граждан в Будапеште захватом заложников и частью предвыборного шантажа со стороны Венгрии. Украина готовит дипломатический ответ и не исключает введение санкций.
Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в сети X.
По словам главы МИД, утренние заявления венгерских чиновников и обнародованный список требований Виктора Орбана к Украине прямо свидетельствуют о политической мотивированности действий Будапешта. Сибига сравнил такое поведение с тактикой террористов.
«Это то, что обычно происходит после захвата людей в заложники: выдвижение требований. Мы не будем терпеть такого государственного бандитизма», — подчеркнул министр.
Он подчеркнул, что задержание украинцев является частью внутренней политической борьбы и предвыборной кампании в Венгрии, в которую официальный Будапешт пытается втянуть Украину. Киев требует от Венгрии немедленно прекратить использование украинских граждан в политических целях. Андрей Сибига заявил, что все ответственные за захваты и содержание людей будут привлечены к ответственности.
Украинская сторона оставляет за собой право на решительные шаги:
введение персональных или государственных санкций;
введение других ограничительных мер в ответ на действия Будапешта.
Министерство иностранных дел Украины планирует в ближайшее время собрать дипломатический корпус.
«Мы ожидаем решительной реакции от наших партнеров. Мы также соберем дипломатический корпус в МИД Украины, чтобы проинформировать его о неприемлемых действиях Венгрии, опровергнуть абсурдные обвинения и призвать к поддержке требования привлечения к ответственности», — резюмировал Сибига.
Задержание украинцев в Венгрии — что известно
Венгерские правоохранители без объяснения причин задержали два бронированных автомобиля украинского «Сбербанка». В инкассаторских машинах транспортировали груз особой ценности — десятки миллионов в иностранной валюте и значительное количество золотых слитков.
Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал действия Венгрии «государственным терроризмом и рэкетом». Киев направил официальную ноту с требованием немедленного увольнения украинских граждан.
В Национальном банке Украины, ссылаясь на информацию Ощадбанка, подтвердили, что 5 марта два автомобиля инкассаторской службы были задержаны представителями правоохранительных органов Венгрии.
Венгерская Национальная налоговая и таможенная служба, комментируя захват инкассаторов из Украины, заявила, что задержание производилось «по подозрению в отмывании средств».
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский с сарказмом отреагировал на задержание украинских инкассаторов в Венгрии.