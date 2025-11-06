Задержание водителя из кортежа Джоли: что сейчас происходит с Дмитрием Пищиковым

Тренер по боевому самбо из Кропивницкого и волонтер Дмитрий Пищиков / © из соцсетей

Тренер по боевому самбо из Кропивницкого и волонтер Дмитрий Пищиков оказался в центре внимания СМИ после того, как на Николаевщине его задержали представители территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Мужчина находился в составе кортежа голливудской актрисы и амбассадора ЮНИСЕФ Анджелины Джоли, которая прибыла с миротворческой миссией на юг Украины.

ТСН.ua узнал, что известно о задержанном Дмитрии Пищикове и где он находится сейчас.

Кто такой Дмитрий Пищиков

Дмитрий Пищиков — 33-летний тренер по боевому самбо из Кропивницкого. Мужчина работает тренером по боевому самбо в местном клубе «TIGER», передает 24 Канал

Среди воспитанников Дмитрия уже есть значительные успехи: в частности, он подготовил чемпиона мира среди детей по комбат дзю-дзюцу, в частности Дмитрия Симаченко, который одержал победу на соревнованиях в Польше в 2024 году.

Председатель федерации самбо Кировоградской области Вячеслав Шульга рассказал журналистам, что Дмитрий занимается боевым самбо с детства и является многократным призером чемпионатов Украины в этом виде спорта. Свою карьеру он начал как спортсмен в клубе TIGER под руководством тренера Шульги. Впоследствии Пищиков сам начал работать там тренером и стал кандидатом в мастера спорта по боевому самбо.

Также Пищиков работал и тренером по ММА.

Как спортсмен из Кропивницкого оказался в кортеже Анджелины Джоли

Представитель клуба «TIGER» Вячеслав Шульга в комментарии для 24 Каналасообщил, что ему неизвестны детали, как именно Дмитрию выпал шанс сопровождать кинозвезду Анджелину Джоли.

В то же время Шульга отметил, что Пищиков сейчас находится в Киеве, кроме того, мужчина занимается волонтерством с начала войны.

«Он сейчас находится в Киеве. Еще с начала войны занимается волонтерством. У него появилась интересная возможность сопровождать кинозвезду. Дмитрий мне не рассказывал об этом. Поэтому это информация на уровне слухов», — рассказал Шульга.

Анджелина Джоли и Дмитрий Пищиков / коллаж

В свою очередь девушка Дмитрия Юлия Лотицкая рассказала, что ему предложили быть в сопровожденииДжоли, на что он согласился.

«Ему предложили быть в сопровождении Анджелины Джоли и он согласился. Он публичный человек в нашем городе. С начала полномасштабного вторжения непосредственно с военными работает, покупает им автомобили, организовывает постоянные сборы», — рассказала женщина.

В то же время брат Дмитрия — Евгений Пищиков уточнил, что мужчина был не охранником, как сообщало большинство медиа, а водителем в кортеже Джоли.

«Он от общественной организации, он как сопровождение — показать, рассказать, как волонтер ехал с ним. Он не охранник Анджелины Джоли», — сказал Евгений.

Инцидент с ТЦК

В среду, 5 ноября стало известно, что Анджелина Джоли посетила Херсон, где побывала в нескольких больницах и провела время с украинскими детьми.

В Николаевской области кортеж актрисы остановили на блокпосту работники ТЦК и «пригласили» якобы охранника Джоли посетить военкоматдля установления личности — такую информацию сообщили источники ТСН.ua в командовании Сухопутных войск ВСУ. Тем самым там опровергли сообщения о «силовом задержании» охранника.

Дата публикации 18:39, 05.11.25 Количество просмотров 1053 Представители ТЦК остановили охранника Анджелины Джоли и пытались его мобилизовать

Когда проверяли документы Дмитрия, остальная группа сопровождения кинозвезды, в которую он входил, оставалась рядом. После того как все обстоятельства были выяснены, Анджелина Джоли продолжила свои запланированные визиты.

Впоследствии брат задержанного Евгений Пищиков сообщил журналистам Общественного, что Дмитрий не проходил военную службу, но закончил военную кафедру в летной академии около 10 лет назад. Он также отметил, что Дмитрий имел при себе нужные документы.

«Он не в розыске. У него заболевание спины, что не может возвращаться. Свежее ВВК 2025 года у него. Все документы и волонтерское удостоверение при нем было. Он пригоден для службы в ТЦК и СП и тыловых частях обеспечения», — отметил Евгений.

Пока не известно, был ли водитель немедленно отправлен на переподготовку, или ему придется появиться позже.

Пищиков имеет редкое заболевание

Председатель федерации по боевому самбо Вячеслав Шульга в комментарии 24 Каналу рассказал, что Дмитрий имеет редкую болезнь суставов, которая встречается раз на 10 тысяч человек. По словам мужчины, лечение дорогостоящее, лекарства нужно принимать на постоянной основе.

В то же время Шульга сообщил, что военно-врачебную комиссию Пищиков прошел в 2025 году и был признан ограниченно-пригодным к службе.

Такую же информацию подтвердила и девушка Дмитрия — Юлия Лотицкая.

«У него пройдено свежее ВВК от июня этого года. Имеет диагноз «анкилозирующий спондилит» — это хроническое воспалительное заболевание, которое поражает преимущественно суставы позвоночника», — отметила Юлия.

Где сейчас находится Дмитрий Пищиков

По состоянию на вечер 6 ноября известно, что Дмитрий до сих пор находится в ТЦК, однако его уже «выпустили из подвала».

«Я здесь еще. Хоть из подвала выпустили пока решается», — сообщил Пищиков.

Об этом он сам сообщил в Instagramи добавил, что имел все необходимые документы при задержании.

Скриншот из Instagram

Мужчина иронично отметил, что надеется быстрее уйти после закрытия собрания. Его друг в комментарии назвал его «легендой».

Эту же информацию подтвердили председатель федерации по боевому самбо Вячеслав Шульга. Он отметил, что Дмитрию удалось выйти на связь со своей девушкой. Ему будут искать военного адвоката.

Визит Джоли в Украину: что известно

Актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли посетила Херсон и Николаев, где провела время с медиками, волонтерами и семьями. Как сообщает благотворительная организация Legacy of War Foundation, она пообщалась с людьми, чья жизнь проходит под постоянной угрозой обстрелов и мин, отметив, что видела сетки, установленные над дорогами для защиты от БпЛА.

Джоли выразила восхищение силой и решимостью жителей, которые «отказываются сдаваться», несмотря на истощение после трех лет конфликта.

Анджелина Джоли общается с детьми

«Жители Николаева и Херсона ежедневно живут в опасности, но они отказываются сдаваться. В то время, когда правительства всего мира отворачиваются от защиты гражданского населения, их сила и поддержка друг друга поражают. После почти трех лет конфликта видно истощение, но так же заметна и решимость. Семьи хотят безопасности, мира и возможности восстановить свою жизнь», — заявила Анджелина Джоли.

Местные власти поблагодарили за визит, ожидая увеличения помощи и внимания к региону, а начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько вручил актрисе памятный жетон города.

В то же время издание Politico раскрыло подробности визитаголливудской актрисы. Как отметили журналисты, Джоли прибыла в Херсон во вторник, 4 ноября, чтобы увидеть собственными глазами линию обороны Украины против российской агрессии.

Кроме того, кинозвезда не информировала правительство о своем намерении приехать, и, как отмечается, пересекла украинскую границу пешком, без привлечения лишнего внимания.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.