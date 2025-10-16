Задержание военных-мародеров на Тернопольщине: в Третьей штурмовой напомнили о презумпции невиновности

Задержание военных на Тернопольщине / © Нацполиция в Тернопольской области

Задержание группы военных, которые якобы являются бойцами Третьей штурмовой, по подозрению в пытках и разбое на Тернопольщине, еще не свидетельствует, что они совершили преступление.

Об этом написал на своей странице в Facebookзаместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук с позывным «Слип».

Он напомнил, что преступлением считается деяние:

определено законом, как преступление;

доказанное в суде;

за которое вступил в силу обвинительный приговор.

Заместитель командира «тройки» заверил, что руководство этого подразделения ВСУ никого «не покрывает» и «не отмазывает».

«Я не видел никаких решений суда, но вижу фиктивно созданный резонанс, который играет на руку исключительно стране, которая ведет против нас войну», — утверждает Кухарчук.

Он также утверждает, что каждый, кто намеренно затрагивает тему причастности бойцов Третьей штурмовой к преступлению «играет на руку» государству-агрессору.

«Прежде чем обливать грязью самую боеспособную бригаду, обвиняя ее бойцов в преступлениях — задумайтесь кому это нужно», — добавил Кухарчук.

Ранее в полиции сообщили о задержании группы военнослужащих, которые вывозили пострадавших за пределы города, били их и требовали деньги или ценное имущество. Наибольший цинизм заключался в том, что нападавшие издевались над людьми, которые были тяжело ранены на войне и находились на реабилитации.

Местный общественный активист Роман Довбенко рассказал, что военнослужащих Третьей штурмовой привлекли к мобилизационным мероприятиям, но часть из них начала действовать вопреки закону.

По его словам, бойцы «тройки» вместо мобилизационных мероприятий отбирали автомобили у гражданских, удерживали ребят в подвалах и требовали деньги, чтобы их не мобилизовали.

Тернопольский областной ТЦК не стал отрицать и впервые официально заявил о привлечении боевых подразделений к процессу оповещения граждан. Название подразделений не указывали.

Напомним, ранее в Третьей штурмовой бригаде прокомментировала слухи, что якобы военные-мародеры, которые пытали и грабили людей на Тернопольщине, имеют отношение к этому подразделению. В этом подразделении ВСУ заверили, что открыты к сотрудничеству с правоохранителями. В то же время «тройка» прямо не подтвердила, что это — ее бойцы.