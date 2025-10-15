- Дата публикации
Задержание военных-мародеров на Тернопольщине: в Третьей штурмовой ответили, их ли это бойцы
Мародеры в форме, которые «кошмарили» жителей Тернопольщины, пытали и требовали деньги — подозреваемые могут быть из Третьей штурмовой бригады.
В Третьей штурмовой бригаде прокомментировала слухи, что якобы военные-мародеры, которые пытали и грабили людей на Тернопольщине, имеют отношение к этому подразделению.
Об этом передает прессслужба Третьей штурмовой.
«Подразделение ознакомлено с сообщением Национальной полиции о задержании ряда лиц в Тернопольской области, которые якобы являются бойцами Третьей штурмовой», — говорится в сообщении.
Бригада заверила, что открыта для сотрудничества с правоохранителями. В то же время, «тройка» прямо не подтвердила, что это ее бойцы.
В Третьей штурмовой заверили, что их бригада — одно из подразделений с самым низким уровнем преступности среди военных.
«Бригада осуждает насилие против гражданских лиц и будет способствовать привлечению к ответственности каждого совершившего противоправные действия», — заверили военные.
Напомним, на днях Тернополь разразился скандал — в городе вспыхнула потасовка между гражданскими и людьми в военной форме и балаклавах. Конфликт возник после того, как люди принялись «освобождать» футбольного тренера, проведшего сутки в авто из-за неизвестных в балаклавах. Местные СМИ писали, что «хотели» бусифицировать мужчину не ТЦК, а представители «одной из бригад». В Сети писали, что речь идет именно о Третьем штурмовой.
Тернопольский областной ТЦК не стал возражать, и впервые официально заявил о привлечении боевых подразделений в процесс оповещения граждан. Название подразделений не указывали.
«Это полностью были не военнослужащие ТЦК и СП. Проводились рекрутинговые мероприятия военными частями. Что касается правомерности их действий, проводится проверка», — сообщили ТСН.ua в командовании Сухопутных войск ВСУ, которому подчинены все ТЦК страны».
Местный общественный активист Роман Довбенко рассказал, что этих военнослужащих привлекли к мобилизационным мерам, но часть из них начала действовать вопреки закону.
По его словам, бойцы «тройки» вместо мобилизационных мер отбирали автомобили у гражданских, удерживали ребят в подвалах и требовали деньги, чтобы их не мобилизовали.
Сегодня полиция Тернопольщины сообщила о задержании группы военных, что незаконно лишали свободы людей, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. К какому подразделению они принадлежали — не уточнялось.