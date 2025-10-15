Задержание военных-мародеров на Тернопольщине: в Третьей штурмовой ответили, их ли это бойцы

Задержание военных-мародеров в Тернопольской области / © ГУ Нацполиции Тернопольской области

В Третьей штурмовой бригаде прокомментировала слухи, что якобы военные-мародеры, которые пытали и грабили людей на Тернопольщине, имеют отношение к этому подразделению.

Об этом передает прессслужба Третьей штурмовой.

«Подразделение ознакомлено с сообщением Национальной полиции о задержании ряда лиц в Тернопольской области, которые якобы являются бойцами Третьей штурмовой», — говорится в сообщении.

Бригада заверила, что открыта для сотрудничества с правоохранителями. В то же время, «тройка» прямо не подтвердила, что это ее бойцы.

В Третьей штурмовой заверили, что их бригада — одно из подразделений с самым низким уровнем преступности среди военных.

«Бригада осуждает насилие против гражданских лиц и будет способствовать привлечению к ответственности каждого совершившего противоправные действия», — заверили военные.

Напомним, на днях Тернополь разразился скандал — в городе вспыхнула потасовка между гражданскими и людьми в военной форме и балаклавах. Конфликт возник после того, как люди принялись «освобождать» футбольного тренера, проведшего сутки в авто из-за неизвестных в балаклавах. Местные СМИ писали, что «хотели» бусифицировать мужчину не ТЦК, а представители «одной из бригад». В Сети писали, что речь идет именно о Третьем штурмовой.

Тернопольский областной ТЦК не стал возражать, и впервые официально заявил о привлечении боевых подразделений в процесс оповещения граждан. Название подразделений не указывали.

«Это полностью были не военнослужащие ТЦК и СП. Проводились рекрутинговые мероприятия военными частями. Что касается правомерности их действий, проводится проверка», — сообщили ТСН.ua в командовании Сухопутных войск ВСУ, которому подчинены все ТЦК страны».

Местный общественный активист Роман Довбенко рассказал, что этих военнослужащих привлекли к мобилизационным мерам, но часть из них начала действовать вопреки закону.

По его словам, бойцы «тройки» вместо мобилизационных мер отбирали автомобили у гражданских, удерживали ребят в подвалах и требовали деньги, чтобы их не мобилизовали.

Сегодня полиция Тернопольщины сообщила о задержании группы военных, что незаконно лишали свободы людей, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. К какому подразделению они принадлежали — не уточнялось.