Задержание возле метро "Минская" в Киеве: ТЦК объяснил резонансный инцидент

Военные / © Цензор.нет

В Киеве разгорелся скандал из-за задержания мужчины возле станции метро «Минская».

Киевский городской ТЦК и СП объяснил произошедшее на странице в Facebook.

В соцсетях распространили видео, где видно, как люди в балаклавах вместе с полицейским пытаются силой задержать молодого парня. Очевидцы говорили об избиении, наручниках и вызове скорой помощи, а на месте собралась толпа, которая требовала отпустить мужчину.

Оказалось, что во время проверки документов выяснилось: задержанный находится в розыске за нарушение статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В ведомстве заявили, что группа гражданских пыталась помешать законным действиям военных и создавала условия для побега мужчины.

Во время задержания у военнообязанного ухудшилось состояние здоровья. Полицейские вызвали ему скорую помощь, которая доставила его в больницу.

В ТЦК напомнили, что все военнообязанные обязаны иметь при себе документы и предъявлять их по требованию представителей ТЦК и полиции. Также отметили, что за препятствование их работе предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кабмин изменил правила мобилизации. Теперь женщин тоже будут брать на учет в военкоматах и отправлять на медкомиссию. Это касается не всех, а только тех, кто имеет нужные армии специальности — например, медиков или айтишниц.