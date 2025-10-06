- Дата публикации
Задержание возле метро "Минская" в Киеве: ТЦК объяснил резонансный инцидент
Военные объяснили, почему произошла такая ситуация.
В Киеве разгорелся скандал из-за задержания мужчины возле станции метро «Минская».
Киевский городской ТЦК и СП объяснил произошедшее на странице в Facebook.
В соцсетях распространили видео, где видно, как люди в балаклавах вместе с полицейским пытаются силой задержать молодого парня. Очевидцы говорили об избиении, наручниках и вызове скорой помощи, а на месте собралась толпа, которая требовала отпустить мужчину.
Оказалось, что во время проверки документов выяснилось: задержанный находится в розыске за нарушение статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В ведомстве заявили, что группа гражданских пыталась помешать законным действиям военных и создавала условия для побега мужчины.
Во время задержания у военнообязанного ухудшилось состояние здоровья. Полицейские вызвали ему скорую помощь, которая доставила его в больницу.
В ТЦК напомнили, что все военнообязанные обязаны иметь при себе документы и предъявлять их по требованию представителей ТЦК и полиции. Также отметили, что за препятствование их работе предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, ранее мы писали о том, что Кабмин изменил правила мобилизации. Теперь женщин тоже будут брать на учет в военкоматах и отправлять на медкомиссию. Это касается не всех, а только тех, кто имеет нужные армии специальности — например, медиков или айтишниц.