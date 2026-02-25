Чистка в СБУ: Зеленский заявил о первых результатах

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о первых результатах очистки Службы безопасности Украины от тех, кто не работает в интересах украинского государства.

Об этом он сказал в своем вечернем обращении в среду, 25 февраля.

«Я поручил Евгению Хмаре [и.о. председателя СБУ] и Александру Покладу [первому заместителю председателя СБУ] работать на очищение Службы от тех, чей интерес — совсем не Украина. Есть уже результаты», — подчеркнул украинский президент.

Владимир Зеленский сообщил, что сегодня «были соответствующие задержания», и выразил надежду, что будут «справедливые приговоры».

«Каждый на государственных должностях должен работать на Украину и ради Украины. Другого не будет», — подытожил президент.

Напомним, в среду, 25 февраля, был задержан начальник управления СБУ в Житомирской области, который был участником преступной схемы и посредником для передачи взятки для высшего руководства военной контрразведки от командующего логистики ВС ВСУ.

Командующего логистикой Воздушных сил ВСУ обвиняют в завышении стоимости работ по строительству сборно-разборных арочных конструкций, которые должны были служить защитным укрытием для украинской военной авиации.

Хотя проекты не соответствовали требованиям безопасности, а конструкции не обеспечивали надлежащей защиты авиации, он настоял на переводе авансовых платежей подрядчикам по заключенным договорам.

Командование Воздушных сил ВСУ выразило полную готовность к сотрудничеству со следственными органами, которые выявили хищения средств на строительстве укрытия на аэродромах для военных самолетов.