Задержанного в Чехии участника оккупации Крыма россиянина Франчетти экстрадируют в Украину — МИД

Задержанного в Чехии участника оккупации Крыма россиянина Франчетти экстрадируют в Украину — МИД

Сейчас завершаются процедуры по его передаче нашей стране.

Украинская сторона подтверждает, что задержание россиянина Александра Франчетти (участника оккупации Крыма) в Чехии произошло по запросу Киева.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, пишет РБК-Украина.

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Он отметил, что вчера правоохранительные органы Чехии по запросу Украины задержали россиянина в международном аэропорту Праги.

"Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участия в российской оккупации Крыма. Украинская сторона сейчас работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине", — отметил Николенко.

Напомним:

12 сентября, в аэропорту Праги задержали гражданина России, который может быть причастен к оккупации Крыма в 2014 году. Арест провели по требованию Украины. Речь идет об активисте так называемой "Крымской весны" Александре Франчетти.

который может быть причастен к оккупации Крыма в 2014 году. Арест провели по требованию Украины. Речь идет об активисте так называемой "Крымской весны" Александре Франчетти. Как сообщает центр "Миротворец", в 2014 году Франчетти приехал в Севастополь, вступил в состав незаконного формирования "Оборона Севастополя". Вскоре он организовал другое НВФ — "разведгруппу "Северный ветер". Занимался террором проукраинского населения полуострова. Франчетти долгое время живет в Праге и сейчас работает там фитнес-тренером.

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