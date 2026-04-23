Задержанные в Одессе работники ТЦК сделали неожиданные заявления на суде

Судебное заседание / © pexels.com

Реклама

Военнослужащие Пересыпского районного ТЦК города Одессы заявили о своей непричастности к инкриминируемым им преступлениям. Они утверждают, что никого не похищали и не вымогали никаких денег.

Об этом подозреваемые заявили в четверг, 23 апреля, во время судебного заседания, на котором им избирали меру пресечения, сообщает «Суспільне.Одеса».

В комментарии журналистам 28-летний военнослужащий ТЦК Алексей сообщил, что им приказали поехать и забрать человека, который находился в розыске. По его словам, группа оповещения денег не брала и никого не била.

Реклама

«Я два года служил на третьей линии обороны. Я такого точно не делал. Моя группа такого не делала. Мы ни разу не брали денег и не били людей», — утверждал он, добавив, что так же был мобилизован в армию и служил, как и все.

26-летний военнослужащий ТЦК Вячеслав также отрицает вину в совершении преступлений.

«Нам сказали поехать за человеком, который в розыске, у которого поддельное УБД, и это все. И привезти его в военкомат. Вот мы когда начали ехать, вот это все произошло», — заявил он.

32-летний военнослужащий ТЦК Максим, который был за рулем автомобиля, утверждает, что никаких разговоров о деньгах и вымогательстве не было.

Реклама

«Он [потерпевший] показал удостоверение УБД, мы проверили его по базе, и что-то не сошлось — ему 24 года. Дальше прибежали люди в масках, нас положили на асфальт. Я не слышал никаких разговоров о деньгах и даже не видел их — только во время обыска, когда меня подвели к машине», — сказал подозреваемый.

Он добавил, что не видел, была ли стычка во время задержания военнообязанного, потому что «был за рулем и не видел всей ситуации». Госпитализацию пострадавшего со сломанным ребром он прокомментировал тем, что работники ТЦК также получили повреждения во время их задержания правоохранителями.

Еще один подозреваемый, 40-летний военнослужащий ТЦК Владимир отказался комментировать ход событий.

45-летний участковый Сергей, которого подозревают в причастности к преступной группе, в комментарии журналистами заявил, что потерпевший получил телесные повреждения в момент, когда его вытаскивали из микроавтобуса во время спецоперации. По его словам, он находился на заднем сиденье и видел, как мужчину силой удерживали, во время чего тот и получил травмы.

Реклама

Пятерым подозреваемым инкриминируют две статьи Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 146 — незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное при отягчающих обстоятельствах;

ч. 4 ст. 187 — разбой, совершенный группой лиц с применением насилия.

Всем задержанным суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права залога.

Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба сообщила, что именно на такой мере пресечения настаивала сторона обвинения, поскольку подозреваемые могут скрываться от следствия, влиять на потерпевшего и ход расследования.

Напомним, задержанных в Одессе военнослужащих ТЦК подозревают в создании преступной группы, которая похищала людей прямо на улице и требовала огромные суммы за «спасение» от передовой.