Задержанный Магамедрасулов помог разоблачить коррупцию в "Энергоатоме" - НАБУ

НАБУ

Реклама

Задержанный сотрудник Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов ранее принимал непосредственное участие в разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом".

Об этом в эфире программы "УП.Чат" сообщил руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов.

"Руслан Магамедрасулов, который сейчас находится в СИЗО, был непосредственно причастен к делу и благодаря ему мы получили ряд доказательств, которые сыграли ключевую роль", - заявил Абакумов.

Реклама

По его словам, операция по разоблачению "системной коррупции в "Энергоатоме"" была длительной и многоступенчатой. На финальном этапе в расследовании был задействован почти весь состав НАБУ.

"Почти весь - потому что несколько наших сотрудников находятся в СИЗО", - добавил он.

Абакумов также сообщил, что на прошлой неделе детективы НАБУ задержали еще одного чиновника "Энергоатома", действовавшего по той же схеме.

Следствие установило, что в компании действовала коррупционная структура, по которой должностные лица требовали "отката" за оплату выполненных работ или поставленных товаров. Участие в схеме принимали как фирмы, связанные со служащими, так и посторонние компании, которые соглашались платить взятки, чтобы получить причитающиеся им средства.

Реклама

"Это только первые подозрения, - подчеркнул Абакумов. - Далее посмотрим, как будет развиваться дело".

Напомним, Руслан Магамедрасулов был задержан 21 июля во время масштабной операции СБУ и Офиса генпрокурора. Его обвиняют в незаконной деятельности, связанной с продажей технической конопли в Россию.

22 июля суд в Киеве избрал Магамедрасулову меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток.

Также напомним сегодня, 10 ноября, детективы НАБУ устроили обыски у бизнесмена, совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, министра юстиции Германа Галущенко, его эксрадника Игоря Миронюка, а также в компании "Энергоатом".