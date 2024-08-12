Задержанный на взятке экс-замминистра энергетики позволял себе антиукраинские высказывания — ГРД

Задержанный за взятку в 500 тысяч долларов заместитель министра энергетики Украины Александр Хейло распространял антиукраинские взгляды в соцсетях.

Об этом рассказала глава антикоррупционного центра МЕЖА, член киевского Общественного совета добродетели (ГРД) Мартына Богуславец.

"К сожалению, взятка в полмиллиона долларов – это не конец по Хейло. Кажется, теперь есть работа и для СБУ. Задержанный сегодня заместитель министра энергетики Хейло писал и шерил у себя на ФБ статьи вот с такими нарративами и названиями: "Государства Украина нет и не было никогда", или "Борцов беркута таранит грузовик. Это способ прихода к власти сегодняшней хунты", – написала она.

По ее словам, позже Хейло удалил эти посты. Также она рассказала, что в 2018 году ГРД пришла к выводу о несоответствии критериям добродетели супруги Хейла, судьи Апелляционного суда Донецкой области Яны Валерьевны.

Сотрудница ГРД отметила, что антиукраинские цитаты и выдержки из Facebook Хейло были зафиксированы в заключении ГРД. Она заметила, что жена Хейло часто ездила в оккупированный Крым, и это могло повлиять на заключение ГРД.

Напомним, Александр Хейло был задержан в Киеве во время получения полмиллиона долларов взятки. По версии следствия, Хейло организовал коррупционную схему, в которой приняли участие частный энерготрейдер, руководитель энергетической компании и руководитель добывающего предприятия.

После того, как СБУ обнародовала информацию о задержании Александра Хейло, Кабинет министров принял решение о его увольнение с должности.

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