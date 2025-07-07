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- Украина
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Задержаны агенты ФСБ, которые планировали теракт в Запорожье: кто был их целью
В Запорожье задержаны два российских агента, которые готовили подрыв воинов 12-й бригады спецназначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
В Запорожье СБУ сорвала попытку ФСБ совершить теракт в прифронтовых регионах Украины.
О деталях говорится в сообщении ведомства.
«В Запорожье задержаны два российских агента, которые готовили подрыв бойцов 12-й бригады спецназначения „Азов“ Национальной гвардии Украины. По заказу ФСБ фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство (СИН) под служебный автомобиль „Азовцев“, воюющих на передовой», — уточнили в СБУ.
По инструкции российской спецслужбы агенты собственноручно изготовили СВП, а затем отследили авто украинских воинов.
Следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось о том, что контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала новую разветвленную агентурную сеть российской ФСБ, действовавшую в четырех регионах.