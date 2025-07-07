ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
232
Время на прочтение
1 мин

Задержаны агенты ФСБ, которые планировали теракт в Запорожье: кто был их целью

В Запорожье задержаны два российских агента, которые готовили подрыв воинов 12-й бригады спецназначения «Азов» Национальной гвардии Украины.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
СБУ задержала вражеских агентов

СБУ задержала вражеских агентов / © УНИАН

В Запорожье СБУ сорвала попытку ФСБ совершить теракт в прифронтовых регионах Украины.

О деталях говорится в сообщении ведомства.

«В Запорожье задержаны два российских агента, которые готовили подрыв бойцов 12-й бригады спецназначения „Азов“ Национальной гвардии Украины. По заказу ФСБ фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство (СИН) под служебный автомобиль „Азовцев“, воюющих на передовой», — уточнили в СБУ.

Задержанный агент / © СБУ

Задержанный агент / © СБУ

По инструкции российской спецслужбы агенты собственноручно изготовили СВП, а затем отследили авто украинских воинов.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось о том, что контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала новую разветвленную агентурную сеть российской ФСБ, действовавшую в четырех регионах.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie