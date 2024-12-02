"Задержать, дать п**ды": Жорин резко высказался о ДТП в Днепре (фото)

Есть информация, что за рулем влетевшего в другой автомобиля сидел 19-летний нарушитель, который является сыном местного бизнесмена.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сделал резкое заявление о смертельном ДТП в Днепре, в результате которого на месте происшествия погибла 10-летняя девочка. Он призвал правоохранителей провести справедливое расследование в отношении виновника.

Об этом говорилось в заявлении командира 3-й отдельной штурмовой бригады 2 декабря.

"Что касается ДТП в Днепре и всех подобных ситуаций. Задержать, дать п**ды, отправить отбывать наказание по полной — таким должен быть план действий. А не развозить сейчас сопли о "неизвестно, кто был за рулем". Пока "малолетнее чмо" "не свалит с страны или родители не заплатят всем, чтобы отмазать его без последствий", — заявил Жорин.

По словам командира, отсутствие наказания за преступления, более того, так публичны, одна из основных причин недоверия людей к государству в целом.

"А при этом и причина возникновения случаев самосуда. Со всеми нашими скандалами с МСЭК, громкими ДТП, мажорами и их липовыми справками — ничего больше и не остается, — добавил Жорин.

ДТП в Днепре: Фото: Нацполиция

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В Днепре! За рулем был несовершеннолетний мажор?! Жуткие детали о водителе!"

ДТП в Днепре: Фото: Нацполиция

Напомним, поздно вечером 1 декабря в Днепре в районе улицы Набережная Заводская машина на большой скорости в районе остановки транспорта влетела в другой автомобиль, который совершал разворот, в результате аварии погиб 10-летний ребенок, а другие пассажиры получили ранения.

ДТП у Дніпрі Фото: Нацполіція

Водителя, совершившего смертельное ДТП в Днепре, задержала полиция. Им оказался 19-летний Валерий Олещенко, которому теперь грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять авто на срок до трех лет.

Следователи просят избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в автомобиле во время ДТП находились два парня: 17-летний Арсений Бессонов и 19-летний Валерий Олещенко. По официальным материалам дела от Нацполиции, за рулем в момент ДТП находился именно Валерий Олещенко.

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