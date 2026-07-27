Задержек стало меньше, но деньги исчезают: что происходит с выплатами военнопленных — Лубинец

Дмитрий Лубинец

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В Украине удалось существенно улучшить ситуацию с задержками выплат семьям военнопленных, пропавших без вести и погибших защитников. В то же время, после возвращения из плена некоторые военные обнаруживают, что их родственники уже потратили все начисленные государством средства.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в интервью Новости.LIVE.

По его словам, в 2023-2024 годах к омбудсмену поступало большое количество обращений от семей военнопленных, пропавших без вести и погибших из-за затягивания процедур выплат.

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«Я не скажу, что полностью решены все проблемные вопросы. Но тот вал обращений, который я получал от семей военнопленных, лиц, пропавших без вести, а также семей погибших Героев, который мы видели в 2023-2024 годах, свидетельствовал об огромной проблематике с затягиванием процедур выплат», - отметил Лубинец.

Речь идет, в частности, об единовременной денежной помощи в случае гибели или ранения украинских военных, а также выплаты семьям тех, кто считается пропавшим без вести или находится в плену.

По словам омбудсмена, по состоянию на 2026 год ситуация кардинально изменилась к лучшему, а основные проблемы удалось урегулировать.

В то же время правозащитники сталкиваются с частными случаями внутрисемейных конфликтов. В частности, по возвращении из плена некоторые военные узнают, что выплаченных государством средств уже нет.

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«Бывают ситуации, когда военные возвращаются из плена и обнаруживают, что никаких средств не осталось. Затем начинаются судебные споры, в том числе с матерью. Такие случаи действительно есть», – рассказал Лубинец.

Он подчеркнул, что законодательством невозможно предусмотреть все жизненные обстоятельства, которые могут возникнуть.

«В общем, рамка урегулирования существует, основные проблемы удалось решить. Однако отдельные истории остаются, и мы всегда готовы разбираться с каждой из них», — подытожил омбудсмен.

Кроме того Дмитрий Лубинец сообщил, что на сегодняшний день официально верифицированы 1878 гражданских украинцев в российском плену. В то же время, реальное количество заложников может превышать эти цифры. Есть сложность юридического регулирования их возврата.

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Напомним, 26 июня из российского плена удалось вернуть семерых гражданских граждан Украины в возрасте от 35 до 66 лет, которых кафиры незаконно удерживали с 2022 года. Среди уволенных — жители Мариуполя, Киевщины, Харьковщины, Запорожья и Луганщины, в том числе мужчина, похищенный из-за сыновей в ВСУ, житель, схваченный дорогой на работу в первый день вторжения, и волонтер бригады «Ангелы Тайры».

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