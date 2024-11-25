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Задерживали мужчин и требовали деньги за отсрочку: ДБР разоблачило работников Одесского ТЦК

Задерживали мужчин и требовали деньги за отсрочку: ДБР разоблачило работников Одесского ТЦК

ДБР разоблачило работников одесского ТЦК

Свою "помощь" они оценили в 4500 долларов.

Два сотрудника Одесского ТЦК задерживали мужчин на блокпостах и требовали деньги за отсрочку от мобилизации. Их разоблачили сотрудники Государственного бюро расследований.

Об этом сообщило ДБР.

ДБР разоблачило работников одесского ТЦК / ©
ДБР разоблачило работников одесского ТЦК

Подробности

По данным ДБР, фигуранты останавливали мужчин на блокпостах области, записывали их персональные данные и сообщали, что планируют доставить их в ТЦК для мобилизации. Они обещали отпустить мужчин и помочь с оформлением отсрочки за "символическую" сумму — 4500 долларов. При этом в случае отказа платить угрожали объявлением в розыск.

ДБР разоблачило работников одесского ТЦК / ©
ДБР разоблачило работников одесского ТЦК

"Один из посредников был задержан 21 ноября во время получения денег за "услугу". Ему было сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом", — отметили в ведомстве.

ДБР разоблачило работников одесского ТЦК / ©
ДБР разоблачило работников одесского ТЦК

Кроме того, во время обыска в доме одного из фигурантов дела, тот применил табельное оружие и угрожал работникам ДБР, однако его все равно задержали. Ему поставлено в известность о подозрении в покушении на убийство правоохранителей, за что ему может грозить пожизненное лишение свободы.

ДБР разоблачило работников одесского ТЦК / ©
ДБР разоблачило работников одесского ТЦК

Ранее работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с Национальной полицией сообщили о подозрениях руководству и врачам военно-врачебной комиссии Жмеринского районного ТЦК и СП, признавших непригодным к военной службе мужчину, подозреваемого ДБР в заказном убийстве. Это решение могло позволить бывшему депутату Жмеринского городского совета скрыться за границу после совершения преступления.

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