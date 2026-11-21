За несколько дней после инцидента Аблов подключился к заседанию СРП по видеосвязи из больничной палаты и заявил о перенесенном инсульте. / © "Схеми"

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Судья Евгений Аблов, бывший заместитель председателя ликвидированного Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка, в конце октября устроил конфликт в одесском ресторане именно в тот период, когда по документам, представленным им в Высший совет правосудия, находился на больничном.

Об инциденте в Одессе с участием Аблова свидетельствуют видеозаписи из заведения, получившие в свое распоряжение «Схемы» (Радио Свобода) от источников в правоохранительных органах.

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Через несколько дней после этого инцидента Аблов подключился к заседанию СРП по видеосвязи из больничной палаты и заявил о перенесенном инсульте. Именно из-за его жалоб на состояние здоровья заседание ВРП неоднократно откладывали. В результате рассмотрение дела длится уже три года, а решение по его увольнению судьи до сих пор не принято.

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На видео от 24 октября судья Евгений Аблов вместе со спутником отдыхал в ресторане в Аркадии (Приморский район Одессы), где и разгорелся конфликт. На одном из кадров представитель заведения комментирует ситуацию: «К сожалению, наш гость, бывший судья Аблов Евгений, уже 3 часа ведет себя неадекватно, устраивает дебош».

Из-за поведения судьи сотрудники ресторана вызвали работников частной охранной компании Зевс, с которыми Аблов продолжил конфликтовать. Эту фирму в СМИ ранее связывали с бизнес-группой Бориса Кауфмана и Александра Грановского (обвиняемых по делам НАБУ и САП, которые в 2025 году заключили соглашение о признании виновности).

На видео судья кричит одному из частных охранников: «Я тебе объясняю, ты — черт! Ты никогда не представился! Вы думаете, что если вы с Кауфманом и Грановским, то вы, близко, Бога взяли за „яйца“? (…) Придет время, будет, и ТЦК, бл**ь, и вы будете отвечать по фамилиям… (…) Придет время и вы все ох***те! (…) Под***ы, работающие в частных структурах» (в оригинале — ругательство на русском, — ред.).

В пресс-службе бизнес-группы Кауфмана и Грановского возразили, что они имеют отношение к охранной компании «Зевс». Ее нынешний владелец Игорь Варбанец, президент одесской городской федерации бокса, в комментарии «Схемам» подтвердил, что сотрудники «Зевса» выезжали по вызову в ресторан и вызвали полицию.

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На видео из ресторана слышно, как Аблов обращается к одному из полицейских: «Вы мне, судьи, угрожаете! Я судья, задерживайте меня. На, на**й, задерживай меня!».

Другой мужчина на видео — спутник Аблова — демонстрирует служебное удостоверение, впрочем, рассмотреть его невозможно. В то же время, на видео он говорит: «Подполковник СБУ, но я нормальный человек».

От источников в правоохранительных органах «Схемам» стало известно, что полиция на месте составила протокол о мелком хулиганстве. По их данным, судья был нетрезв. Это журналистам подтвердили и в самом заведении. Схемам пока не удалось связаться с судьей Абловым.

Уже через три дня после инцидента в Одессе, 27 октября, Аблов подключился к заседанию ВРП, которое рассматривает две жалобы по его увольнению с должности судьи — из больничной палаты.

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Судья Аблов подключился к заседанию Высшего совета правосудия из больничной палаты / © скриншот с видео

«Я в больнице нахожусь, и мое состояние не позволяет мне участвовать даже сейчас…», — сообщил судья Аблов членам ВРП и добавил, что 6 октября у него произошел повторный инсульт. Затем он показал палату на камеру и через медсестру позвал врача.

В справке, которую Евгений Аблов подал в ВРП и находящейся в распоряжении «Схем» от источников, осведомленных с делом, указано, что больничный ему открыли 23 октября — накануне инцидента в одесском ресторане. Он должен был проходить лечение до 1 ноября.

Листок нетрудоспособности судьи Абдалова / © "Схеми"

Последнее заседание в Высшем совете правосудия, после которого объявили перерыв, состоялось 27 октября, следующее — назначено на 24 ноября. Это рассмотрение Высшего совета правосудия двух жалоб судьи Евгения Аблова на решение дисциплинарных палат о его увольнении.

Первое решение приняла Первая дисциплинарная палата 3 февраля 2025 года. Дело было открыто по жалобам Романа Маселко и Татьяны Чижик на основе «пленок ОАСК» — записей НАБУ из кабинета тогдашнего председателя ОАСК Павла Вовка. Палата пришла к выводу, что Аблов пытался установить контроль над принятием нужных решений, чтобы заблокировать работу Высшей квалификационной комиссии судей и сорвать квалификационную оценку судей.

Второе решение приняла Третья дисциплинарная палата в феврале 2026 года, тоже по жалобе Маселко. По данным DEJURE, речь шла о незаконном влиянии на судей. Аблов принимал участие в конкурсе на должность директора теруправления ДБР в Николаеве, проиграл и оспорил результат в суде. По данным НАБУ, из-за тогдашнего председателя ОАСК Павла Вовка Аблов пытался повлиять на рассматривавших это дело судей Киевского апелляционного админсуда и обеспечить «процессуальную пассивность» конкурсной комиссии.

В январе 2025 года Евгений Аблов, согласно данным СМИ, на одном из заседаний ВРП попросил отложить рассмотрение дела по его увольнению до окончания своего лечения. Он посетовал, что имеет повышенное давление, плохое зрение и попросил вызвать медиков. Ранее Аблов не являлся на рассмотрение дисциплинарного дела и обвинял в своей болезни членов ВРП.

Евгений Аблов — автор фразы «Шеф, давай что-то учудим» с «пленок» НАБУ.

Он судья ныне ликвидированного Окружного административного суда Киева. В декабре 2013-го этот судья обязал спецназовцев разогнать активистов Майдана, в 2017-м признал законной схему закупки так называемых «рюкзаков Авакова», что позволило сыну тогдашнего министра внутренних дел избежать наказания.

В сентябре 2021 года в НАБУ сообщили о завершении досудебного расследования дела о создании «преступной организации». Аблова и еще 11 человек, в частности, председателя ОАСК Павла Вовка, подозревают в том, что упомянутая группа преследовала цель захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и «создание искусственных препятствий в их работе».

«Аблов бегал от сотрудника НАБУ по коридорам Высшего антикоррупционного суда, где судьи должны выбирать ему залог и рассматривать вопрос об отстранении от административной должности. Заместитель председателя ОАСК во время перерыва между делами вышел с заседания, однако у зала заседаний его ждал детектив. Расследование дела о создании преступной организации и захвате власти судьями ОАСК было завершено еще в марте, однако Аблов игнорировал все письма. Благодаря упорству НАБУ сегодня он все же подписал сообщение о завершении досудебного расследования. После этого Аблов скрылся из Высшего антикоррупционного суда, забыв свой паспорт», — говорится в сообщении ЦБК в сети Telegram.

Также после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину «Схемы» рассказывали о роли судей ОАСК в подготовке плана Кремля по «легализации» статуса Януковича в случае взятия Киева. Среди них упоминалась фамилия Евгения Аблова. Тогда беглый экспрезидент подал два иска в Окружной административный суд города Киева синхронно с накоплением российских войск на границе с Украиной, один из которых попал к судье Евгению Аблову в обход правил распределения судебных дел между судьями, а другой — к судье Игорю Качуру, которого Янукович ранее лично назначал заместителем министра промышленности. Януковича избранным президентом в 2004 году.

В апреле 2023 года судья Аблов пытался уйти в отставку, но Высший совет правосудия остановил рассмотрение его заявления.

С 2024 года, как сообщает «Следствие.Инфо», Аблов подал 14 исковых заявлений к членам ВРП, председателю ВРП и самому ВРП, а также заявил отводы всем присутствующим членам ВРП. Он, как утверждают журналисты, хотел уйти отставку, но ему это не удалось из-за жалоб в ВРП по «пленкам ОАСК». В частности, Аблов вместе с Павлом Волком якобы организовал сообщение о ложном заминировании здания ВРП. В тот день должны рассматриваться нарушения им правил судейской этики.

В феврале 2025 года, Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия все же отправила судью на увольнение, а он рассказывал в соцсетях, что это USAID (агентство федерального правительства США, выделявшее деньги на поддержку экономики и энергетической системы, кибербезопасность, здравоохранение, здравоохранение, гуманитарную деятельность).

За 2025 год Евгений Аблов получил более 1,1 миллионов гривен зарплаты и более 150 000 гривен пенсии.

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