Задержка помощи Украине от США: Арахамия сказал, на сколько нам хватит ресурсов

Украина будет искать возможности финансирования новой мобилизации, используя внутренние источники, поскольку сколько ситуация с внешним финансированием достаточно сложная. В то же время, нам хватит ресурсов на два месяца, через которые США должна принять помощь Украине.

Об этом он заявил в интервью восточноевропейскому бюро Report.

"Недавно Евросоюз принял программу в 50 млрд евро сроком на 4 года. То есть у нас есть определенные финансовые средства на будущие 4 года. На прошлой неделе я был в США и стал свидетелем поддержки Украины. Однако внутри еще остаются нерешенными вопросы, связанные с границей", – признал он.

По мнению главы фракции, США в ближайшие два месяца проголосуют за предоставление помощи Израилю, Украине и Тайваню.

"У нас хватит ресурсов на два месяца, поэтому мы чувствуем себя в безопасности. Что касается финансирования новых волн мобилизации, то без демобилизации она не состоится. На оснащение и обучение людей, участвующих в мобилизации, потребуются дополнительные расходы. В этом вопросе у нас также есть союзники", – сказал Арахамия.

Во время подготовки к контрнаступлению, продолжил он, у нас было более 200 тысяч квалифицированных солдат. Некоторые из них прошли обучение в Румынии, Франции, Италии, Испании и других зарубежных странах. По имеющимся договоренностям, учения проводились на средства этих стран.

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