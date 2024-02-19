Задержка западной помощи Украине помогают России приступать к наступательным операциям на нескольких участках линии фронта — ISW

Задержки западной помощи Украине в сфере безопасности, вероятно, помогают России начинать оппортунистические наступательные операции на нескольких участках линии фронта, чтобы оказывать давление на украинские войска по многим направлениям.

Об этом пишет ISW.

В настоящее время российские войска совершают по меньшей мере три наступательных действия — вдоль границы Харьковско-Луганской области, в частности в направлениях Купянска и Лимана; в Авдеевке и вокруг нее; и вблизи Роботиного на западе Запорожской области.

После вывода украинских войск из Авдеевки и последующих заявлений России о контроле всей Авдеевки, ISW и несколько украинских и западных источников оценили, что задержки с западной помощью безопасности, а именно артиллерийскими боеприпасами и критически важными системами противовоздушной обороны, помешали украинским войскам от обороны от наступления. России в Авдеевке.

Критическая нехватка украинского оборудования, предоставленного Западом, и опасения полного прекращения военной помощи США заставили украинские войска размещать войска по всему фронту, что, вероятно, побудило российские силы использовать ситуацию и начать ограниченные наступательные операции за пределами района Авдеевки, которые они делали на участке. границы Харьков-Луганская область с начала января 2024 года и на западе Запорожской области за последние 48. Эти российские наступательные усилия, вероятно, помешают украинским силам подготовить личный состав и технику для возобновления контрнаступательных операций, подчеркивая оперативные недостатки, которые Украина испытывает, если она испытывает просто окопается и попытается защищаться до конца 2024 года, как утверждают некоторые западные государства и аналитики", — говорится в сообщении.

Российские войска, вероятно, стремятся воспользоваться двумя возможностями с недавним началом своих одновременных наступательных операций — периодом предстоящей весенней оттепели и нюансированной динамикой оказания помощи Западом.

"Украина приближается к весеннему периоду, когда промерзшая зимняя земля оттаивает и усложняет механизированное передвижение по всему театру, тем самым замедляя (но не прекращая полностью) наступательные операции вдоль линии фронта", — пишут аналитики.

Некоторые российские военные блоггеры уже сообщают, что грязь на юге Украины мешает украинским силам перебросить новые резервы в Запорожскую область для усиления против наступательных усилий России, и эти условия также, вероятно, замедлят российский наступательный импульс, поскольку погода продолжает тепло.

Российские войска, вероятно, пытаются обеспечить тактическое продвижение по всему театру боевых действий, тогда как рельеф и погода в целом способствуют наступательным движениям, чтобы истощать и истощать обороняющиеся украинские силы, а также обеспечить благоприятные позиции для будущих операций до того, как начнется серьезная оттепель. .

"Кроме того, российское военное командование, вероятно, осознает, что помощь безопасности со стороны европейских партнеров Украины, в частности обещанные европейские поставки артиллерийских боеприпасов, начнет давать результаты в среднесрочной перспективе, вероятно, до осени 2024 года, и пытается воспользоваться нынешним. на украинские войска по всему театру, тогда как Украина испытывает относительную (но, вероятно, временную) невыгодность артиллерии", — сообщают в Институте исследования войны.

"Однако возможное предоставление Украине большей европейской помощи в сфере безопасности не восполнит пробел в критически важном оборудовании, которое создало бы полное прекращение военной помощи США, в том числе с передовыми системами противовоздушной обороны, такими как ракеты «земля-воздух» Patriot. Расширение европейской помощи в сфере безопасности необходимо, но недостаточно для того, чтобы украинские силы стабилизировали фронт, не говоря уже о том, чтобы возобновить инициативу в областях, где российские войска оказывают давление", — резюмировали аналитики.

Добавим, что украинские бойцы, переведенные на усиление защиты Авдеевки, выполнили один из самых сложных маневров в войне.

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