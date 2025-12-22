- Дата публикации
Задержки до семи часов: "Укрзализныця" обновила расписание поездов
Часть поездов движется по объездным маршрутам из-за повреждения железной дороги.
Из-за атаки беспилотника на железнодорожную инфраструктуру на Житомирщине ряд пассажирских поездов вынуждены двигаться объездными маршрутами, что привело к задержкам от полутора до более семи часов.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» на Facebook.
Задержки наблюдаются в таких поездах
№45/46 Харьков — Ужгород: +7 ч 24 мин
№19/20 Холм — Киев: +3 ч 10 мин
№67/68 Варшава — Киев: +3 ч 10 мин
№715/716 Перемышль — Киев: +3 ч 02 мин
№27/28 Чоп — Киев: +2 ч 20 мин
№749/750 Киев — Вена: +2 ч 07 мин
№351/352 Кишинев — Киев: +2 ч 05 мин
№63/64 Харьков — Перемышль: +2 ч 04 мин
№111/112 Изюм — Львов: +2 ч 04 мин
№107/108 Солотвино — Киев: +2 ч 00 мин
№773/774 Жмеринка — Конотоп: +2 ч 00 мин
№705/706 Перемышль — Киев: +1 час 30 мин
«Укрзализныця» отмечает, что движение всех поездов обеспечивается в обход поврежденных участков, а пассажирам рекомендуют уточнять расписание перед поездкой.
Напомним, ранее мы писали о том, что неподалеку Коростеня сошел с рельсов грузовой поезд, движение ряда рейсов «Укрзализныця» ограничено и перенаправлено по объездным маршрутам.