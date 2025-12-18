Задержки на границе с Польшей: в ГНСУ объяснили причину

Граница с Польшей

На границе с Польшей возможно замедление движения транспортных средств из-за технических работ в базе данных таможенной службы Республики Польша.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, ссылаясь на информацию польской стороны.

По информации польских пограничников, в связи с проведением сервисных работ в базе данных таможенной службы Республики Польша возможны задержки при оформлении транспортных средств как на въезд, так и на выезд из Украины. Это касается всех пунктов пропуска на границе со Львовской областью.

Завершение технических работ ожидается ориентировочно до 15:00 по Киеву. Путешественники просят учитывать возможные задержки и планировать время пересечения границы заранее.

Ранее сообщалось, что с 10 декабря в некоторых пунктах пропуска на украинско-румынской границе начала функционировать цифровая система въезда и выезда EES (Entry/Exit System).