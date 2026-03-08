Задержки поездов и изменения маршрутов: в "Укрзализныце" объяснили ситуацию с рейсами

Укрзализныця / © Укрзализныця

В Укрзализныце сообщили, что после проведения ремонтных работ движение поездов постепенно возвращается к привычному графику. В то же время часть рейсов все еще отправляется с опозданием из-за позднего прибытия предыдущих поездов.

В частности, с задержкой отправляются следующие поезда:

№19/20 Киев — Холм — около +3:00

№67/68 Киев - Варшава - +3:00

№105/106 Киев — Одесса-Главная — +2:00

№51/52 Киев - Перемышль - +2:00

№93/94 Холм — Харьков — +3:00

№97/98 Ковель — Киев — +2:25

№113/114 Ужгород - Харьков - +4:00.

В Укрзализныце отметили, что это не означает аналогичной задержки на всех станциях маршрута. Часто машинисты наверстывают время в пути, поэтому опоздание может сокращаться.

Кроме того, из-за предварительных задержек некоторые длинные рейсы временно разделили на более короткие маршруты с пересадкой. Например, поезд Запорожья - Ясиня сейчас курсирует только в Ивано-Франковск, а на участке Ясиня - Ивано-Франковск запустили отдельный "челночный" рейс.

Такое решение позволило быстрее вращать вагоны и сократить задержки в обратном направлении.

В то же время международные рейсы также корректируют с учетом опозданий. В частности, польские партнеры подготовили автобусы в Варшаву для пассажиров поезда №119 Киев — Холм, а рейс №27/28 Чоп — Киев временно задерживают, чтобы обеспечить пересадку пассажиров из словацкого поезда Братислава/Кошице — Ужгород.

