Задержки поездов из-за обстрела: повреждена железнодорожная инфраструктура в Кировоградской области
Из-за вражеских обстрелов в Кировоградской области повреждена железнодорожная инфраструктура. "Укрзализныця" сообщает о задержках ряда рейсов в разных направлениях.
В результате очередного российского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд рейсов подвергаются задержкам.
Как сообщили в «Укрзализныце», задержки возможны в следующих поездах:
№76 Кривой Рог — Киев,
№75 Киев — Кривой Рог,
№79 Днепр — Львов,
№791 Кременчуг — Киев,
№790 Кропивницкий — Киев,
№121 Херсон — Краматорск,
№85 Запорожье — Львов,
№38 Киев — Запорожье,
№37 Запорожье — Киев,
№51 Запорожье — Одесса,
№789 Кропивницкий — Киев,
№119 Днепр - Хелм,
№31 Запорожье — Перемышль,
№59 Харьков — Одесса,
№65/165 Харьков — Черкассы, Умань,
№102 Краматорск — Херсон,
№80 Львов — Днепр,
№120 Хелм — Днепр,
№86 Львов — Запорожье,
№8 Одесса — Харьков,
№54 Одесса — Днепр,
№254 Одесса - Кривой Рог.
Железнодорожники подчеркнули, что традиционно постараются как можно скорее восстановить поврежденную инфраструктуру и сократить время задержки.
