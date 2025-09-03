ТСН в социальных сетях

Украина
82
1 мин

Задержки поездов из-за обстрела: повреждена железнодорожная инфраструктура в Кировоградской области

Из-за вражеских обстрелов в Кировоградской области повреждена железнодорожная инфраструктура. "Укрзализныця" сообщает о задержках ряда рейсов в разных направлениях.

Елена Кузьмич
Железная дорога

Железная дорога / © Укрзализныця

В результате очередного российского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд рейсов подвергаются задержкам.

Как сообщили в «Укрзализныце», задержки возможны в следующих поездах:

  • №76 Кривой Рог — Киев,

  • №75 Киев — Кривой Рог,

  • №79 Днепр — Львов,

  • №791 Кременчуг — Киев,

  • №790 Кропивницкий — Киев,

  • №121 Херсон — Краматорск,

  • №85 Запорожье — Львов,

  • №38 Киев — Запорожье,

  • №37 Запорожье — Киев,

  • №51 Запорожье — Одесса,

  • №789 Кропивницкий — Киев,

  • №119 Днепр - Хелм,

  • №31 Запорожье — Перемышль,

  • №59 Харьков — Одесса,

  • №65/165 Харьков — Черкассы, Умань,

  • №102 Краматорск — Херсон,

  • №80 Львов — Днепр,

  • №120 Хелм — Днепр,

  • №86 Львов — Запорожье,

  • №8 Одесса — Харьков,

  • №54 Одесса — Днепр,

  • №254 Одесса - Кривой Рог.

Железнодорожники подчеркнули, что традиционно постараются как можно скорее восстановить поврежденную инфраструктуру и сократить время задержки.

Напомним, что в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какова угроза .

82
