Задохнулся во время приема пищи: в Днепре мужчина подавился куском мяса и умер

Медики пытались реанимировать гражданина, но это не помогло.
В Днепре мужчина на кухне собственного дома подавился кусочком мяса и умер. Медики, приехавшие на место, лишь констатировали смерть гражданина.
Об этом пишет издание "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось в одной из квартир, находящейся на Донецком шоссе. Жена погибшего услышала, как на кухне упало что-то громоздкое. Когда зашла в помещение, увидела на полу мужчину.
Впоследствии на месте медики пытались реанимировать гражданина, однако никакого результата это не дало. По предварительной информации, мужчина подавился куском мяса.
Напомним, что в Днепре 21-летнему мужчине стало плохо за рулем, он на полном ходу пересек две сплошные полосы и врезался в дерево.