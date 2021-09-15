Задохнулся во время приема пищи: в Днепре мужчина подавился куском мяса и умер

Задохнулся во время приема пищи: в Днепре мужчина подавился куском мяса и умер

Медики пытались реанимировать гражданина, но это не помогло.

В Днепре мужчина на кухне собственного дома подавился кусочком мяса и умер. Медики, приехавшие на место, лишь констатировали смерть гражданина.

Об этом пишет издание "Информатор".

Также читайте Теракт в Днепре: появились фото и видео с места происшествия

Как стало известно, происшествие случилось в одной из квартир, находящейся на Донецком шоссе. Жена погибшего услышала, как на кухне упало что-то громоздкое. Когда зашла в помещение, увидела на полу мужчину.

Впоследствии на месте медики пытались реанимировать гражданина, однако никакого результата это не дало. По предварительной информации, мужчина подавился куском мяса.

Напомним, что в Днепре 21-летнему мужчине стало плохо за рулем, он на полном ходу пересек две сплошные полосы и врезался в дерево.

Новости Украины: днепровские копы озвучили версию, что мать уколола себе и сыну смертельную инъекцию

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку