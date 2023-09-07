Задул свечи – и раздался взрыв: Буданов оригинально поздравил ГУР с праздником

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов поздравил с профессиональным праздником украинскую военную разведку, сняв это поздравление на видео.

Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале Буданова 7 сентября.

Так, на видео начальник ГУР в присущей ему сдержанной и молчаливой манере задувает свечи на праздничном торте и во время этого раздается звук взрыва. После этого Буданов слегка улыбается под нотки песни Happy Birthday to You. В конце ролика появляется надпись: "С Днем военной разведки! Загадывай желание".

Буданов с тортом и свечами оригинально поздравил ГУР с праздником

В Telegram-канале видео Буданова также сопровождал текст поздравления, который впоследствии был удалён. В нем, в частности говорилось, что "вопреки преступно-убийственной, террористически разрушительной агрессии россии, мы отмечаем День военной разведки Украины!"

"Сама сущность профессии военного разведчика никогда не предусматривала общественной оценки нашей деятельности, ведь разведчики – люди молчаливого подвига. Но широкомасштабная захватническая война и динамические геополитические изменения в среде безопасности внесли значительные коррективы в работу разведки. Сейчас весь мир наблюдает за нашими достижениями и доверяет нам и предоставленной информации. Предупрежден – значит вооружен!" – было указано в тексте приветствия Буданова.

Там также отмечалось, что успешные выполнение боевых задач в тылу врага, проведение специальных операций, освобождение заложников и пленных внесли бесценный вклад разведчиков в борьбу за суверенитет, территориальную целостность Украины и свободу миллионов ее граждан.

Начальник ГУР поблагодарил каждого разведчика за службу, за все действия ради победы.

"Мы отомстим рашистской нечисти за наших бойцов, за убитых и искалеченных детей, за сирот и родителей, за украинские города и села, за наше небо, нашу землю и наше море! Да будет свет! Уничтожим тьму!" – резюмировалось в сообщении.

К слову, ранее Буданов рассказал, какую концепцию строит ГУР на послевоенный период, и чем будет заниматься после войны.

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