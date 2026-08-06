Задули и вытолкали ногами из такси: в Одессе работники ТЦК попали в скандал

Залили газом и выбили ногами из такси: в Одессе Telegram-каналы распространяют кадры жесткого конфликта с участием людей в форме

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В Одессе местные Telegram-каналы распространяют видео, на котором, как утверждается, работники ТЦК применили слезоточивый газ к парню и девушке, которые ехали в такси.

На кадрах видно, что люди в форме залили парня и его девушку газом и выбили парня ногами из такси.

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На видео он говорит, что ему всего 19 лет и просит не избивать. Также он просит пройти с ним несколько кварталов, потому что, мол, документы и телефон забыл дома.

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Дата публикации 20:55, 06.08.26 Количество просмотров 109 В Одессе ТЦК избили парня и силой вытащили из такси

Одесский областной ТЦК и СП на инцидент пока не отреагировал.

Ранее в Одессе мужчина расстрелял сотрудников ТЦК. Ранения получили четверо работников ТЦК.

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