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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
5833
Время на прочтение
1 мин

Задули и вытолкали ногами из такси: в Одессе работники ТЦК попали в скандал

В сети обнародовали видео, на котором люди в военной форме применили слезоточивый газ против пассажиров такси и силой вытащили из авто парня.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Залили газом и выбили ногами с такси: в Одессе Telegram-каналы распространяют кадры жесткого конфликта с участием людей в форме

Залили газом и выбили ногами из такси: в Одессе Telegram-каналы распространяют кадры жесткого конфликта с участием людей в форме

В Одессе местные Telegram-каналы распространяют видео, на котором, как утверждается, работники ТЦК применили слезоточивый газ к парню и девушке, которые ехали в такси.

На кадрах видно, что люди в форме залили парня и его девушку газом и выбили парня ногами из такси.

На видео он говорит, что ему всего 19 лет и просит не избивать. Также он просит пройти с ним несколько кварталов, потому что, мол, документы и телефон забыл дома.

Одесский областной ТЦК и СП на инцидент пока не отреагировал.

Ранее в Одессе мужчина расстрелял сотрудников ТЦК. Ранения получили четверо работников ТЦК.

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