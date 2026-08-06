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- Украина
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Задули и вытолкали ногами из такси: в Одессе работники ТЦК попали в скандал
В сети обнародовали видео, на котором люди в военной форме применили слезоточивый газ против пассажиров такси и силой вытащили из авто парня.
В Одессе местные Telegram-каналы распространяют видео, на котором, как утверждается, работники ТЦК применили слезоточивый газ к парню и девушке, которые ехали в такси.
На кадрах видно, что люди в форме залили парня и его девушку газом и выбили парня ногами из такси.
На видео он говорит, что ему всего 19 лет и просит не избивать. Также он просит пройти с ним несколько кварталов, потому что, мол, документы и телефон забыл дома.
Одесский областной ТЦК и СП на инцидент пока не отреагировал.
Ранее в Одессе мужчина расстрелял сотрудников ТЦК. Ранения получили четверо работников ТЦК.