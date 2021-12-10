Задушил, чтобы избежать наказания: в Одесской области мужчина за жестокое убийство целой семьи проведет в тюрьме всю жизнь

Задушил, чтобы избежать наказания: в Одесской области мужчина за жестокое убийство целой семьи проведет в тюрьме всю жизнь

Инцидент произошел во время застолья.

В Одесской области к пожизненному заключению приговорили 47-летнего мужчину, который жестоко убил целую семью.

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

Как выяснилось, в октябре 2019 года в доме одного из мужчин застольничали приятели. В какой-то момент между ними разгорелся конфликт, в ходе которого гость избил владельца домовладения, после чего задушил его. В результате чего потерпевший скончался.

Позже домой пришла мать погибшего. Она начала общаться с убийцей и выпрашивать у него информацию о том, где находится ее сын. Чтобы скрыть подробности убийства, а также избежать наказания, он напал на женщину и задушил ее.

На этом душегуб не остановился. Он понимал, что может быть выкрыт отцом погибшего, поэтому пришел в дом к мужчине и набросился на него — преступник задушил и его, после чего украл мобильный телефон, а также другие ценные вещи семьи.

Однако в руки правоохранителей убийца все же попал.

“При принципиальной позиции прокуроров Раздельнянской окружной прокуратуры суд признал виновным ранее неоднократно судимого жителя Раздельной в умышленном тройном убийстве и воровстве. Прокуратура требовала для обвиняемого строжайшего наказания. Приговором Раздельнянского районного суда Одесской области убийца приговорен к пожизненному заключению”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что в Днепре задержали мужчину, который во время ссоры толкнул свою девушку с балкона 8 этажа, и та погибла.

Читайте также: