Задушил, чтобы обокрасть: в Каменском мужчина жестоко убил пенсионера и сбросил его тело в подвал

Задушил, чтобы обокрасть: в Каменском мужчина жестоко убил пенсионера и сбросил его тело в подвал

За это преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.

В Каменском Днепропетровской области мужчина задушил своего знакомого, после чего бросил тело в подвал и ограбил дом.

Об этом сообщили в Национальной полиции области.

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По данным правоохранителей, в дом к 68-летнему дедушке пришел знакомый. В какой-то момент между ними разгорелся конфликт, в результате которого гость задушил пенсионера, а его тело впоследствии затянул в подвальное помещение на кухне.

Впоследствии об инциденте в полицию сообщила родственница погибшего, которая пришла проведать мужчину, потому что он не отвечал на звонки. Когда она вошла во двор, дом был закрыт, а сам пенсионер не отзывался на свое имя. Тогда женщина подошла к окну, из которого резко выпрыгнул неизвестный и скрылся.

Уже в ходе следственных действий правоохранители установили, что в совершении преступления подозревается ранее судимый мужчина. Задушив пенсионера, преступник украл у него ценные вещи.

"Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По согласованию с Каменской окружной прокуратурой ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения", — добавили в Нацполиции области.

Напомним, что в Каменском возле одного из городских торговых павильонов мужчина избил битой прохожего.

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