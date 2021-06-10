Задушил, чтобы отомстить матери: в Покрове задержали предполагаемого убийцу 8-летнего мальчика

Подозреваемый убил ребенка и спрятал тело в канализационном коллекторе.

В Покрове Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 8-летнего Ибрагима Оглы. Тело ребенка 8 июня нашли кинологи в коллекторе недалеко от дома, где он жил.

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Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в пресс-службе областного главка полиции.

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Как стало известно, между нетрезвым мужчиной и мамой мальчика произошел конфликт. Не справившись с эмоциями, обиженный отвел ребенка в заброшенный дом и задушил. После чего спрятал тело Ибрагима в канализационном коллекторе и прикрыл мусором.

ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

"9 июня следователем по согласованию с окружной прокуратурой мужчине вручили уведомление о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины, за что предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы", — рассказали в пресс-службе полиции области.

ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

Напомним, Ибрагим еще 2 июня ушел гулять на детскую площадку и не вернулся домой. О его исчезновении мать сообщила лишь спустя четыре дня. К поискам школьника подключили правоохранителей, кинологов и волонтеров.

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