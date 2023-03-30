Задушил и открыл газ в квартире: на Хмельнитчине ревнивый мужчина убил свою сожительницу

Злоумышленник был задержан после побега.

Суд в Хмельницкой области назначил девять лет заключения 25-летнему мужчине, который задушил сожительницу. После убийства он открыл в квартире газ и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры.

Следствие выяснило, злоумышленник на почве ревности начал душить свою 32-летнюю сожительницу, когда та собиралась на работу.

"Когда женщина начала сопротивляться, мужчина ударил ее несколько раз кулаком в лицо, накинул на голову полиэтиленовый пакет и продолжил сдавливать шею, пока потерпевшая не перестала подавать признаки жизни. После совершенного он открыл в квартире газ и покинул квартиру", — отметили в ведомстве.

Разыскали злоумышленника уже через несколько часов.

Ранее стало известно, что в Полтавской области мужчина несколько дней медленно умирал дома после визита товарища.

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