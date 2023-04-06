Задушил и поджег квартиру: в Хмельницкой области мужчина жестоко убил женщину

В Хмельницкой области 30-летний местный житель убил пенсионерку, а чтобы замести следы — поджег квартиру.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

На линию "102" поступило сообщение, что на одной из улиц областного центра из квартиры, где проживает пожилая женщина, идет дым. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обнаружившая в квартире тело 80-летней владелицы.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он был знаком с пенсионеркой, ведь раньше жил по соседству. Пенсионерка впустила знакомого в дом, а тот избил ее и задушил.

"Мужчина похитил более 20 тысяч гривен, ювелирные изделия, технику и документы, после чего закрыл женщину в квартире и поджег жилье", — говорится в сообщении.

В ходе обысков полицейские изъяли у злоумышленника ворованные вещи и документы. В настоящее время он находится под стражей.

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