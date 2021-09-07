Задушил и пошел получать ее пенсию: в Ровенской области мужчину осудили за убийство матери

Задушил и пошел получать ее пенсию: в Ровенской области мужчину осудили за убийство матери

Мужчина лишь через несколько дней решил признаться в содеянном.

В Ровенской области Здолбуновский районный суд признал виновным 59-летнего мужчину, которого обвиняли в убийстве своей матери (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Он проведет в тюрьме 7 лет.

Об этом сообщают Rivnenews.

Досудебным расследованием было установлено, что в середине августа 2020 года 59-летний житель села Миротин Ровенского района во время конфликта схватил за горло свою 80-летнюю мать и задушил ее.

После этого мужчина оставил тело женщины в доме, а сам пошел получать ее пенсию. Через два дня, когда он пришел в себя, рассказал о содеянном поселковом голове. Тот сообщил в полицию.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание — 7 лет лишения свободы.

Напомним, что Днепре пьяный отчим зарезал пасынка. Тело сына нашла его мать и сообщила в полицию.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку