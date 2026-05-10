«Задушил невестку»: на Буковине сын помогал отцу скрыть убийство собственной жены (фото)

На Буковине свекор задушил невестку / © ГУ НП в Черновецкой области

Реклама

В Черновицкой области на приусадебном участке обнаружили закопанное тело 21-летней жительницы села Колинковцы.

Об этом сообщили на сайте Нацполиции области.

По данным следствия, трагедия произошла 1 мая во время конфликта в семье.

Реклама

Стражи порядка считают, что свекор задушил 21-летнюю женщину, а его 23-летний сын стал свидетелем преступления и помог скрыть следы убийства. Чтобы скрыть преступление, мужчины зарыли тело на огороде возле дома и перепахали землю.

После этого муж погибшей обратился в полицию с заявлением о якобы исчезновении жены. Сообщение об исчезновении женщины поступило правоохранителям 4 мая.

В ходе осмотра хозяйства полицейские обнаружили тело женщины, зарытое на территории домовладения.

По данным полиции, руки погибшей были связаны, а на голове находился полиэтиленовый пакет.

Реклама

Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

В полиции также сообщили, что подозреваемые пытались ввести следствие в заблуждение и создать видимость исчезновения женщины.

В частности, они посылали ей сообщения с призывами вернуться домой, а также переводили небольшие суммы денег с назначением платежа «вернись».

Оба мужчины задержаны.

Реклама

Уголовное производство открыли по статье об умышленном убийстве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Правоохранители также решают вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что во Львовской области полиция устанавливает обстоятельства гибели малолетнего мальчика, которого нашли вечером 8 мая на улице Набережной в городе Шептицкий.

Реклама

Мы ранее информировали, что в Полтавской области сообщено о подозрении 30-летнему мужчине в убийстве малолетнего сына.

Новости партнеров