Задушил пакетом и от ее имени переписывался с друзьями: подробности убийства Габриэллы Яцкович в Ужгороде — СМИ

В полиции подтвердили факт смерти женщины.
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 36-летней Габриэллы Яцкович, ее тело обнаружили на чердаке дома.
Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на свои источники в полиции.
Представительница Нацполиции Закарпатской области Татьяна Щеголева подтвердила то, что 36-летнюю женщину, загадочно исчезнувшую в канун Нового года, нашли мертвой.
"Суспильне" со ссылкой на источники в полиции сообщило, что подозреваемый уже задержан. Он ударил девушку, задушил пакетом и вытащил на чердак. Источники полиции предполагают, что злоумышленник мог действовать не один.
Также убийца с мобильного телефона девушки переписывался с друзьями покойной от ее имени и даже посылал им фото из Египта, мол, девушка уехала на отдых. Однако фотографии мужчина загрузил из Интернета.
Напомним:
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Связь с жительницей Ужгорода исчезла 1 января, она оставила дома без присмотра собаку и не вышла на работу, хотя, по словам знакомых, Габриэлла – ответственная девушка.
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12 января стало известно, что девушку нашли мертвой.
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