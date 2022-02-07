Задушил подушкой и вывез в лес: жителя Николаевщины отдали под суд за убийство сожительницы

Задушил подушкой и вывез в лес: жителя Николаевщины отдали под суд за убийство сожительницы

Мужчина пытался скрыть жестокое преступление.

В суд направили обвинительный акт в отношении 62-летнего жителя Вознесенска по фактам умышленного убийства своей сожительницы и хранения наркотических средств.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Также читайте Почти 70 ударов ножом: в Николаеве студент получил срок за жестокое убийство

Установлено, что 29 октября 2021 года злоумышленник во время бытового конфликта задушил 52-летнюю сожительницу подушкой, а на следующий день положил тело на тачку и вывез в лес, возле кладбища, где закопал.

Сначала 62-летний мужчина рассказывал, что гражданская жена умерла сама, потому что болела. Поскольку у него нет средств для ее захоронения, он решил никому об этом не сообщать и похоронить самостоятельно.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии.

Кроме того, во время санкционированного обыска домовладения обвиняемого обнаружено и изъято растительное вещество – каннабис, общей массой 148,3 грамма. Обвиняемый находится под стражей.

В Ровенской области известного художника приговорили к 15 годам за убийство

Напомним, в Херсонской области во время застолья мужчина жестоко убил своего друга. Нетрезвый гражданин перерезал ему горло.

Читайте также: