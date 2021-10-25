Задушил поясом от халата: в Кривом Роге задержали мужчину, который жестоко убил сожительницу

Задушил поясом от халата: в Кривом Роге задержали мужчину, который жестоко убил сожительницу

За это ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Кривом Роге мужчина задушил свою сожительницу поясом от халата. Подозреваемого в убийстве задержали правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского управления полиции.

Как стало известно, инцидент произошел ночью 24 октября в одной из квартир в Долгинцевском районе города. Там между 40-летним мужчиной и его сожительницей произошел конфликт. Не справившись с эмоциями, гражданин взял пояс от халата и задушил женщину.

Подозреваемого в совершении преступления впоследствии задержали правоохранители.

"Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") КК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", — подчеркнули в Нацполиции области.

Напомним, что в Киеве до 7,6 лет тюрьмы осудили мужчину, который схватил женщину, отвел ее в безлюдное место и изнасиловал.

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