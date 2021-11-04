Задушил, раздел и инсценировал изнасилование: в Хмельницкой области мужчина убил родственницу и пытался обдурить копов

Задушил, раздел и инсценировал изнасилование: в Хмельницкой области мужчина убил родственницу и пытался обдурить копов

Ранее мужчина уже был судим за убийство.

В Хмельницкой области мужчина жестоко убил 37-летнюю родственницу, когда та возвращалась домой после работы. Он ее задушил, после чего раздел догола.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Как стало известно, происшествие случилось еще 27 октября в одном из районов Каменец-Подольского. Там мужчина напал на свою родственницу, когда та возвращалась с работы. Гражданин встретил ее на улице и предложил провести домой.

В какой-то момент подозреваемый толкнул женщину, в результате чего та упала и ударилась головой. После этого мужчина задушил еще живую гражданку. Впоследствии, чтобы скрыть следы преступления, он оттащил ее тело в кусты и догола раздел, чтобы инсценировать изнасилование.

"Установлено, что мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство. Последнему сообщено о подозрении, решается вопрос избрания меры пресечения — содержания под стражей", — подчеркнули в Департаменте уголовного розыска.

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