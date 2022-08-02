Задушил свою мать и тело спрятал в комнате: на Прикарпатье осудили душегуба

Суд Ивано-Франковска приговорил к восьми годам и шести месяцам тюрьмы душегуба.
Преступник проживал с матерью. Он злоупотреблял алкоголем и регулярно избивал женщину. Во время одной ссоры дошло до кулаков, а затем до удушения. Оно оказалось смертельным для матери.
Об этом идет речь в решении Ивано-Франковского городского суда.
Несчастный случай произошел 7 января этого года. Горе-сын нанес матерям многочисленные удары в область головы и грудной клетки. Затем он повалил пострадавшую на землю и задушил. После убийства тело матери спрятало под одеждой в комнате. Труп женщины через два дня обнаружила ее сестра.
В суде выяснилось, что в прошлом году мужчина находился на стационарном лечении. У него был диагноз параноидная шизофрения, пристуобразное течение, параноический синдром. Впрочем, к моменту убийства психическим заболеванием не страдал и осознавал свои действия.
Как сообщалось, во Львове 27-летний мужчина совершил попытку самоубийства на улице Владимира Винниченко. Он перерезал себе вены. Мужчину от смерти спасли прохожие и патрульные, которые оказали медицинскую помощь.
Читайте также:
- В Киеве пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе (фото)
- В центре Львова мужчина угрожал пистолетом прохожим в парке: фото
- Кастрация украинского бойца оккупантами: генпрокурор рассказал о розыске изверга-убийцы