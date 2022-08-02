Задушил свою мать и тело спрятал в комнате: на Прикарпатье осудили душегуба

Преступник проживал с матерью. Он злоупотреблял алкоголем и регулярно избивал женщину. Во время одной ссоры дошло до кулаков, а затем до удушения. Оно оказалось смертельным для матери.

Об этом идет речь в решении Ивано-Франковского городского суда.

Несчастный случай произошел 7 января этого года. Горе-сын нанес матерям многочисленные удары в область головы и грудной клетки. Затем он повалил пострадавшую на землю и задушил. После убийства тело матери спрятало под одеждой в комнате. Труп женщины через два дня обнаружила ее сестра.

В суде выяснилось, что в прошлом году мужчина находился на стационарном лечении. У него был диагноз параноидная шизофрения, пристуобразное течение, параноический синдром. Впрочем, к моменту убийства психическим заболеванием не страдал и осознавал свои действия.

Как сообщалось, во Львове 27-летний мужчина совершил попытку самоубийства на улице Владимира Винниченко. Он перерезал себе вены. Мужчину от смерти спасли прохожие и патрульные, которые оказали медицинскую помощь.

Читайте также: