Задушил женщину с дочерью и совершил самоубийство: полиция расследует убийство в Киеве
Убийство в центре Киева: что известно о гибели женщины и 14-летней девочки.
В Киеве расследуют жестокое убийство 38-летней женщины и ее 14-летней дочери. Их тела нашли в съемной квартире в Шевченковском районе столицы. Причиной смерти стало удушение.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Погибших стала искать бабушка, которая потеряла с ними связь. Следствие установило, что в квартире также проживал 38-летний сожитель женщины, гражданин Азербайджана. По данным правоохранителей, 10 сентября мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна этой же квартиры.
Расследование ведется по статье «преднамеренное убийство» (ч. 2 ст. 115 УК Украины). Все обстоятельства трагедии устанавливаются следователями Шевченковского управления полиции под процессуальным руководством прокуроров. Дело находится на контроле руководства Киевской городской прокуратуры.
