Задушил женщину с дочерью и совершил самоубийство: полиция расследует убийство в Киеве / © Киевская городская прокуратура

В Киеве расследуют жестокое убийство 38-летней женщины и ее 14-летней дочери. Их тела нашли в съемной квартире в Шевченковском районе столицы. Причиной смерти стало удушение.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Погибших стала искать бабушка, которая потеряла с ними связь. Следствие установило, что в квартире также проживал 38-летний сожитель женщины, гражданин Азербайджана. По данным правоохранителей, 10 сентября мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна этой же квартиры.

Квартира, в которой нашли мертвыми женщину и дочь. / © Киевская городская прокуратура

Расследование ведется по статье «преднамеренное убийство» (ч. 2 ст. 115 УК Украины). Все обстоятельства трагедии устанавливаются следователями Шевченковского управления полиции под процессуальным руководством прокуроров. Дело находится на контроле руководства Киевской городской прокуратуры.

Полиция проводит расследование. / © Киевская городская прокуратура

