Задушила, а потом расчленила: на Ровенщине женщина зверски расправилась со своим мужем

В Ровенской области 53-летняя женщина задушила своего супруга, пока он спал.

Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"В селе Обаров, Ровенского района, между супругами возник очередной конфликт. Когда пьяный мужчина уснул – женщина его задушила и, чтобы скрыть преступление, ножом и топором пыталась расчленить тело и разложить его в мешки. Впрочем, позже все же призналась в убийстве соседке и сестре", — говорится в сообщении ведомства.

В ходе следствия у женщины обнаружили психические расстройства и отправили на лечение в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

Уже после курса лечения, в ходе судебного разбирательства прокурор доказал, что на момент убийства женщина была в состоянии вменяемости, поэтому приговором Ровенского районного суда она была признана виновной и назначена наказание – 8 лет 1️ месяц лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье дети убили собственную мать.

Читайте также: