Задушила поясом 2-летнего сына: стали известны мотивы убийства матерью ребенка в Харькове

Женщина считала, что после ее смерти никто так не будет ухаживать за сыном, как она.

В Харькове женщина, которая задушила собственного сына, а затем прыгнула из окна 4 этажа и выжила, рассказала мотивы своего поступка.

Об этом сообщает "Суспільне".

36-летняя харьковчанка рассказала следователям, что совершила убийство и попытку самоубийства после того, как узнала, что неизлечимо больна. Об этом во время брифинга рассказал спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

"По предварительной информации, она на психиатрическом учете не состоит. Также не состоит на каком-то другом учете. Что касается ее действий, известно, что она сказала, что врачи сообщили ей о тяжелом заболевании, которое у нее было обнаружено, и женщина решила совершить самоубийство и убить своего ребенка, поскольку, по ее словам, никто не смог бы заботиться, как она, за ее ребенком", — сказал спикер прокуратуры.

Отмечается, что женщина отказалась от предоставления показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, а в момент убийства ребенка и попытки самоубийства в квартире находился 66-летний отец женщины. Он не слышал, что происходит.

По данным прокуратуры, мать воспитывала сына сама.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 — "Умышленное убийство". По п. 2 ч. 2 ст. 115 (убийство малолетнего ребенка) ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что в Харькове молодая женщина заявила в полицию, что задушила своего двухлетнего ребенка, и попыталась совершить суицид.

Читайте также: