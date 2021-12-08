Задушила ребенка поясом от халата и позвонила в полицию: что известно о женщине из Харькова, которая убила 2-летнего сына

Задушила ребенка поясом от халата и позвонила в полицию: что известно о женщине из Харькова, которая убила 2-летнего сына

Женщина призналась правоохранителям в совершенном.

В Харькове 36-летняя женщина задушила своего 2-летнего сына и выпрыгнула из окна. Она выжила и сейчас находится в реанимации.

Об этом сообщают Новости.LIVE Харьков.

Как рассказал Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры женщина сама воспитывала ребенка и жила с отцом. Она, скорее всего, задушила сына поясом от халата, который нашли на месте происшествия.

Женщина сама призналась полиции в убийстве сына.

"Поступил вызов на 102 около четырех часов. Сколько прошло времени между ее попыткой самоубийства и звонком в полицию нет информации на данный момент. Позвонила сама та девушка, которая и выбросилась с 4 этажа. После приезда полицейских она сообщила им, что убила ребенка и выпрыгнула с 4 этажа. Ей 36 лет, харьковчанка. Убитому мальчику 2 года", — сообщили в ведомстве.

Известно, что раньше у женщины не было проблем с законом. Она находилась в декретном отпуске. Сына воспитывала сама. Жила в квартире с отцом.

"Изучается информация о возможном неизлечимом заболевании, побудившем ее сделать такой поступок. Орудие убийства: вероятно пояс от халата, который был найден на месте",- сообщили в прокуратуре.

В настоящее время женщина находится в больнице в реанимации. Прокуроры ждут, пока врачи дадут разрешение на допрос.

В полиции по факту убийства ребенка было открыто уголовное производство.

"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", — сообщили в полиции.

Напомним, что соседи женщины, подозреваемой в убийстве 2-летнего сына, рассказывают о ее семье как хорошей, а о самой женщине, как об бережной матери.

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