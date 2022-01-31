Задушила руками и спрятала тело в пакет: девушке, убившей младенца под Харьковом, избрали меру пресечения

Задушила руками и спрятала тело в пакет: девушке, убившей младенца под Харьковом, избрали меру пресечения

Прокуратура собирается обжаловать меру пресечения.

В Харьковской области Дергачевский райсуд отправил под домашний арест 18-летнюю девушку, задушившую новорожденного ребенка. Прокуроры намерены обжаловать это решение.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Дергачевским районным судом Харьковской области избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 18-летней девушке, которая подозревается в умышленном убийстве малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Следствием установлено, что 23 января 2022 в с. Безруки 18-летняя девушка дома родила ребенка, а через 2 дня, 25 января, задушила младенца руками, а тело спрятала в пакете во дворе. Мужу сказала, что отдала младенца соцслужбам.

Через несколько дней мать мужчины обнаружила труп ребенка и обратилась в полицию. В тот же день девушка была задержана и в дальнейшем ей было сообщено о подозрении.

"В связи с тяжестью совершенного уголовного правонарушения, прокуратура будет обжаловать указанное постановление в суд апелляционной инстанции. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, что в селе Безруки Дергачевской общины женщина родила дочь дома и через несколько дней задушила ее. В семье есть еще один ребенок, младше двух лет.

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