"Задушить Крым": Уоллес призвал сделать полуостров непригодным для жизни

Бен Уоллес / © Associated Press

Реклама

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал сделать оккупированный Крымский полуостров «непригодным для жизни».

Об этом Уоллес сказал на Варшавском форуме безопасности, передает The Guardian.

На вопрос, что Украина и ее союзники могут сделать для ускорения решения войны, Уоллес отметил важность Крыма для Путина. Политик напомнил, что Крым для диктатора Путина — сакральное место.

Реклама

«Я думаю, что мы должны помнить о том, что мотивирует Путина. Путин влюблен в идею доминирования над Украиной, захват Украины, „Крым — это Россия“… Если прочитать его речи 2014 года, он сравнивает Крым со Святой Горой», — отметил экс-министр.

Поэтому Уоллес призвал мир помочь Украине получить возможности для дальнобойных ударов, «чтобы сделать Крым нежизнеспособным».

«Нам нужно задушить Крым. И я думаю, что если Путин поймет, что ему есть что терять, он непригоден для жизни или не может функционировать. И этот мост, нам нужны „Таурусы“ из Германии, нам нужно разрушить Керченский мост, потому что это статуя Путина, и я думаю, что если мы это сделаем, Путин вдруг поймет, что ему есть что терять», — подытожил Уоллес.

Ранее Бен Уоллес назвал главную ошибку Запада в отношении России.