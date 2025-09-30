- Дата публикации
"Задушить Крым": Уоллес призвал сделать полуостров непригодным для жизни
Бен Уоллес рассказал, почему мир должен «задушить» Крым для победы Украины в войне.
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал сделать оккупированный Крымский полуостров «непригодным для жизни».
Об этом Уоллес сказал на Варшавском форуме безопасности, передает The Guardian.
На вопрос, что Украина и ее союзники могут сделать для ускорения решения войны, Уоллес отметил важность Крыма для Путина. Политик напомнил, что Крым для диктатора Путина — сакральное место.
«Я думаю, что мы должны помнить о том, что мотивирует Путина. Путин влюблен в идею доминирования над Украиной, захват Украины, „Крым — это Россия“… Если прочитать его речи 2014 года, он сравнивает Крым со Святой Горой», — отметил экс-министр.
Поэтому Уоллес призвал мир помочь Украине получить возможности для дальнобойных ударов, «чтобы сделать Крым нежизнеспособным».
«Нам нужно задушить Крым. И я думаю, что если Путин поймет, что ему есть что терять, он непригоден для жизни или не может функционировать. И этот мост, нам нужны „Таурусы“ из Германии, нам нужно разрушить Керченский мост, потому что это статуя Путина, и я думаю, что если мы это сделаем, Путин вдруг поймет, что ему есть что терять», — подытожил Уоллес.
